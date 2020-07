5 skvělých her na Mac, které byste si měli přes prázdniny zahrát

Většině školáků už pomalu začínají prázdniny, které byly velmi pravděpodobně prodlouženy a umocněny koronavirou pandemií, a stejně tak i řadě starších studentů, jenž mají po zkouškovém. Právě z tohoto důvodu je pomalu načase využít čas a pustit se do nějakých těch kvalitních her, které jste po celý rok odkládali a slibovali si, že je dohrajete až bude mít k dispozici více času. Inu, nedivili bychom se, kdyby jste měli na seznamu hezkých pár desítek restů, a tak jsme pro vás připravili seznam 5 her pro Mac, které byste si měli přes prázdniny zahrát.

Layers of Fear

Fotogalerie layers of fear 8 layers of fear layers of fear 6 layers of fear 3 +3 Fotek layers of fear 5 layers of fear 4 Vstoupit do galerie

Ačkoliv není podzim, venku je poslední dny téměř neustále zataženo a neustále se měnící počasí sem tam proloží i nějaká ta pořádná bouřka. Právě to je ideální čas na hororový psychologický thriller, kde se pustíte do objevování tajemného luxusního sídla a postavíte se svým nejstrašnějším démonům a strachům. Layers of Fear má sice na kontě již hezkých pár let, ale rozhodně se jedná o hru, kterou byste neměli minout. Jedná se sice o prvotinu vývojářů, ale přesto s tíživou atmosférou a plíživým napětím udeřili tvůrci hřebíček na hlavičku. Pokud máte tedy zálusk na pořádné děsivé dobrodružství a nechce se vám v noci zamhouřit oka, doporučujeme zamířit na Steam a Layers of Fear si za 5 dolarů, tedy 120 korun, zakoupit. Postačí vám k tomu macOS 10.10, Intel Core i5 o taktu 2.3GHz a základní integrovaná grafická karta s 1GB VRAM. Jen si pospěšte, dokud na platformě platí letní slevy, které se vyšplhaly až na 75%.

Life is Strange

Fotogalerie life is strange 5 life is strange 4 life is strange 3 life is strange 2 +3 Fotek Life is strange fb Life Is Strange™_20150202020852 Life Is Strange™_20150202020852 Vstoupit do galerie

Melancholickou a nanejvýš roztodivnou adventuru Life is Strange od Dontnod lze jen těžko popsat slovy. Tuhle emocionální jízdu, která vám zanechá jizvy na duši ještě hodně dlouho, si totiž každý musí zažít sám a dopředu vás varujeme, že to ne vždy bude procházkou růžovou zahradou. Ne nadarmo se jedná o jednu z nejemocionálnějších her na trhu, kterou doprovází unikátní vizuální stránka, excelentní soundtrack a především inovativní herní mechaniky jako je možnost voleb. Právě ty určí další dění a odvíjení příběhu. Hru navíc na Steamu pořídíte již za 4 eura, alespoň tedy všech 5 epizod. Pakliže si chcete zažít pouze ochutnávku z příběhu, můžete si první kapitolu stáhnout zdarma. Ke hraní vám bohatě postačí macOS 10.11, dvoujádrový procesor Intel o taktu 2GHz, 8GB RAM a grafická karta o paměti 512MB.

Observer

Potemnělých kyberpunkových akcí není nikdy dost a vzhledem k tomu, že CD Projekt RED znovu odložil chystaný Cyberpunk 2077, musí fanoušci sáhnout po nějakém jiném titulu z žánru. Tím by mohl být i Observer, intenzivní adventura, kde se v kůži detektiva a policisty Lazarskiho podíváme do futuristického světa, kde si zločinci dělají co chtějí a vláda odmítá zasahovat. Hra výrazně připomíná legendárního Blade Runnera, jen s tím rozdílem, že místo střílení si užijeme spíše investigativní práci a pořádně hutnou atmosféru spolu s kvalitním příběhem. Pokud se tedy chcete pustit do nějaké dystopické vize, která by nás mohla jednou dostihnout, a disponujete macOS 10.12.6, čtyřjádrovým procesorem o taktu 3GHz a grafickou kartou o kapacitě 2GB, zamiřte na Steam a hru si za 7 dolarů, tedy 160 korun, pořiďte.

Portal 2

Kdo by neznal jednu z nejznámějších herních sérií kromě Half-Life, kterou Valve kdy vytvořilo. Logická hra Portal 2 navazuje na úspěchy prvního dílu, a byť se jedná o pár let starou hru, zraje jako víno a nikdy není pozdě dohnat další průchod příběhem. Konec konců, ocitnete se uprostřed zvláštních laboratoří Aperture, kde bude jako jeden ze subjektů podrobeni testům umělou inteligencí GLaDOS, která na komplex dohlíží. K procházení do dalších pasáží budete využít Portal Gun, tedy speciální zbraň, která vám umožní vytvářet portály a libovolně prostupovat prostorem. Pakliže tedy chcete zažít pořádnou vlnu nostalgie, nebo se naopak do hry pustit poprvé, zamiřte na Steam a hru si za 2 dolary, tedy 60 korun pořiďte. Postačí vám macOS 10.6.7, dvoujádrový procesor Intel o taktu 2GHz, 2GB RAM a AMD Radeon 2400.

Shadow of the Tomb Raider

Pokud byste se chtěli pustit spíše do nějakého náruživějšího a frenetičtějšího dobrodružství a ideálně se podívat i do nějaké té hrobky, není lepší volba než Shadow of the Tomb Raider. Stará dobrá Lara Croft zkrátka nikdy nezklame a zejména v nejnovějším díle si užijete nejen vynikající grafiku, ale také parádní hratelnost, dechberoucí scenérie a výlet do brutální a nekompromisní džungle. Jen si dejte pozor, tamní obyvatelé a další hledači pravdy vás asi neuvidí rádi a skamarádit se s nimi bude poněkud obtížné. Pakliže máte ale chuť tento risk podstoupit, zamiřte na Steam a hru si v Definitivní edici pořiďte za 20 dolarů, tedy zhruba 460 korun. Ke hraní vám postačí macOS 10.15, Intel Core i5, 8GB RAM a AMD Radeon R9 M290 o operační paměti 2GB.