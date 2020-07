Apple se chystá usmrtit oblíbenou aplikaci Dark Sky na Androidech

Je to již pár měsíců, co se jablečná společnost s chutí pustila do série akvizic, mezi nimiž se více či méně dobrovolně objevila i oblíbená aplikace Dark Sky. Ta slouží k přesné předpovědi počasí a jedná se právoplatně o jednu z nejpovedenějších a nejspolehlivějších služeb tohoto typu. Dalo se tedy čekat, že Apple nebude s integrací do svého ekosystému příliš váhat a pokusí se udělat z Dark Sky čistě exkluzivní záležitost. Již tehdy se vývojáři vyjádřili ve smyslu, že aplikace uzavře své brány pro Android uživatele 1. července a zůstane dostupná výhradně na iOS, kde ji budou tvůrci nadále vyvíjet a kultivovat. Nicméně světě div se, tým nakonec otočil a k radosti všech majitelů Android zařízení o měsíc podporu prodloužil.

Co přesně tvůrce k tomuto náhlému kroku vedlo je otázkou, ale uživatelé z konkurenčního tábora si jistě nebudou stěžovat. Přesto se ale podpora prodlužuje pouze o měsíc a 1. srpna přestane Dark Sky pro Android fungovat. Stejně tak padne i služba předpovědi počasí, map a meteoradar, což zklame především dlouhodobé předplatitele. Ti se však o své peníze nemusí bát, jako náhradu totiž dostanou všechny měsíce za uplynulý měsíc zpět v plné výši. Co se API a její integrace týče, ta pro vývojáře zůstane v platnosti do roku 2021, ale nové licence vývojáři již neposkytují. Nezbývá tedy než doufat, že se na Androidu objeví nějaká přinejmenším stejně dobrá alternativa.