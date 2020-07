Apple přemýšlí, jak zmenšit boční tlačítka u iPhonu

Psal se rok 2017, když se Apple rozhodl přistoupit k poměrně drastickému kroku a tradiční „klikací“ tlačítko pro navrácení na domovskou obrazovku nahradil podobným mechanismem, který však spoléhal výhradně na haptickou odezvu a vibrace. Od té doby však uběhla hezká řádka let a postupem času se jablečná společnost zbavila v podstatě všeho, co nějakým způsobem narušovalo celkovou estetiku a design. Dočkali jsme se tak takřka celoplošného displeje, absence jacku i dalších vylepšení, které někteří fanoušci těžce nesli. A jak to tak vypadá, Apple v tomto ohledu ještě zdaleka nekončí. V nejnovějším patentu se totiž zaobírá možností, jak ztenčit stávající tlačítka a ideálně opět s pomocí haptické odezvy minimalizovat jejich velikost.

Tábor jablíčkářů se dělí v podstatě na dvě skupiny. Jedni by rádi zachovali tradiční design a nevadí jim fyzická tlačítka v podobě Home Button a dalších, jiní by zase naopak chtěli telefon oprostit od jakýchkoliv přečnívajících mechanismů a spoléhali by výhradně na dotykový displej a haptickou odezvu. Jak to však podle nejnovějšího patentu vypadá, Apple inklinuje spíše k té druhé skupině a zabývá se způsobem, jak co nejefektivněji ztenčit fyzická tlačítka, popřípadě je úplně nahradit. Na druhou stranu chce ale společnost zachovat pocit, že tlačítko reálně mačkáte, k čemuž by mohly dopomoci právě vibrace a věrohodné zpracování. Apple tak navrhuje využití speciálního mechanismu, který by v podstatě zachovával fyzikální zákony tlaku, ale umožňoval by ztenčit konstrukci natolik, aby nenarušovala celkový design a estetiku.

Nové tlačítko by tak bylo schopné díky senzorům rozeznávat sílu tlaku a na základě drobných drobných rozdílů v elektromagnetickém poli by samo poznalo, jak velkou sílu uživatel vyvíjí. Ačkoliv se systém v patentu vztahuje zejména na tlačítka u iPhonu, aplikovat lze také na jablečnou klávesnici u MacBooků nebo Maců. Apple zároveň vyzdvihuje nejen tenčí zpracování díky užší konstrukci, ale také nesporné výhody, které by s sebou změna přinášela. Šlo by se tak například vyhnout fyzickému poškození tlačítek, selhávání mechanismů a dalším nepříjemnostem, kterým uživatelé často čelí. Mechanismus by tak pochopitelně obsahoval magnet, který by se točil okolo vlastního pole a zároveň by upozorňoval systém a elektromagnet, že dochází k nějaké změně tlaku nebo toku energie. Jedná se o poměrně pozoruhodný systém, který má své výhody, avšak stále hrozí, že by se fanouškům tento radikální přístup nemusel úplně líbit.