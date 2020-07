Apple poodhalil detaily vývoje vylepšení pro Apple Pencil v iPadOS 14

Nedávno představený iPadOS 14 toho na první pohled mnoho nového nepřinesl. Novinky, které se v něm objevily, jsou však velmi užitečné a jeho využitelnost výrazně pozvednou. Jednou z nich je i nativní podpora Apple Pencil napříč systémem, díky které si bude možné prakticky kdykoliv do něj vložit ručně psanou poznámku. Neméně užitečné je pak rozpoznávání rukopisu a jeho převod na klasické tiskací písmo, skrze které lze následně například vyhledávat v Safari, psát zprávy, jednoduše zaznamenávat poznámky a podobně. Jak celá tato novinka vznikala se nyní rozpovídali v podcastu Connected představitelé Applu.

Fotogalerie iPadOS 14 1 iPadOS 14 2 iPadOS 14 3 iPadOS 14 4 +10 Fotek iPadOS 14 5 iPadOS 14 6 iPadOS 14 7 iPadOS 14 8 iPadOS 14 9 iPadOS 14 10 iPadOS 14 11 iPadOS 14 12 iPadOS 14 13 Vstoupit do galerie

Podcastu se zúčastnili konkrétně vývojářka Jenny Chen a marketingový specialista Stephan Tonna. Jelikož se Chen ujala prezentace novinky i na WWDC, v podcastu si vzala slovo jako první s tím, že prozradila například to, že s vývojem novinky strávil vývojářský tým skutečně spoustu času. Velkou část z něj si pak pro sebe uzurpovalo vyřešení kooperace klávesnice s Apple Pencil, jelikož ta byla zprvu poměrně problematická. Vývojáři proto museli přijít na způsob, pomocí kterého iPad vždy okamžitě rozezná, že se na něj píše pomocí Apple Pencil a doteky jejího hrotu deaktivuje v prostoru klávesnice. Díky tomu se tak uživatelům nemohou stát žádné nevyžádané stisky jednotlivých kláves tužkou či podobné nepříjemnosti.

V další části Podcastu se představitelé Applu shodli na tom, že se jim díky vylepšení Apple Pencil podařilo vytvořit de facto zcela novou uživatelskou možnost, která však dokonale zapadá do celkového stylu iPadu. Ten tak i přes neustále rozšiřování funkcí a vylepšování stávajících vychytávek působí svým způsobem celistvě a právě to na něm mají uživatelé velmi rádi a kvůli čemu si jej kupují. Poměrně zajímavé je pak to, že pomyslnou celistvost si zachovává iPad i po připojení periferií, což je dle Applu velmi důležité.