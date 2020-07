Máte rádi adventury? Pak si nenechte ujít novinku Away Journey to the Unexpected pro iOS

O adventurách informuje poměrně pravidelně, a byť je většina z nich kvalitní, jen málokteré z nich dokáží nabídnout originální příběh nebo neotřelou vizuální stránku. Výjimkou potvrzující pravidlo je však naštěstí hříčka Away Journey to the Unexpected, kterou vývojáři oznámili pro mobilní zařízení již před nějakou dobou. Tato nenápadná adventura dorazila původně na Steam i Nintendo Switch a okamžitě si vydobyla renomé a kladné recenze hráčů, což vedlo tvůrce k vývoji portu i pro iOS. A díky bohu pro nás, ten den konečně nastal a my si tento zajímavý titul užijeme i na jablečných telefonech.

Pokud pokukujete po nějaké jednoduché jednohubce, ideálně v odpočinkovém stylu, kterou byste započali krásné letní období, máme pro vás dobrou zprávu. Na iOS totiž míří dlouho očekávaná hříčka Away Journey to the Unexpected, která sice zmizela z hledáčku mnoha hráčů, ale kladné recenze na Steamu jasně naznačují, že je na co se těšit. Zhostíme se totiž role malého chlapce, který sice neovládá žádné bojové schopnosti, ale zato si umí dělat přátele. Během hry tak do svého týmu rekrutuje až 8 dalších postav, z nichž každá nabízí sadu vlastních dovedností, a pokusí se po jejich boku procestovat svět. Hra se výrazně podobná rogue-like žánru a nabízí i podobné herní mechaniky, což ocení zejména milovníci tohoto typu her.

Hra se zároveň výrazně inspiruje u japonských anime, zejména pak u legendárních Pokémonů. Nemusíte se však bát, na rozdíl od poměrně umírněných a nenásilných animáků si tady pořádně zabojujete a pochopitelně nebude chybět ani nějaký ten hlubší příběh. Zároveň hra obsahuje jednu příjemnou novinku, a to 2D nepřátele v 3D prostoru, což je na dnešní dobu nanejvýš nevyužitý koncept. Pakliže máte tedy chuť na nějakou oddechovou jednohubku a zároveň nedáte dopustit na anime, zamiřte na App Store a hru si za 149 korun pořiďte. Cenovka je konec konců jedinou a největší nevýhodou, ale věřte vám, že vám tento titul na pár dlouhých hodin vydrží.