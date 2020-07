Lepší zážitek z dovolené s AppleMix.cz

Komerční sdělení: A je to tady! Roušky jsme odložili a před námi je čas dovolených, pobytu v přírodě, u vody, na kole a horách. Užijte si zábavu u vody, potápění, pořádnou jízdu na bajku nebo výlety po krásách Česka s produkty AppleMix.cz, abyste naplno využili možností Vašeho Apple zařízení. Pojďme se tedy společně podívat na několik produktů, které se vám mohou náramně hodit.

Držáky na kolo a motorku

Letní teplé počasí přímo vybízí k tomu, abychom nasedli na kolo či motorku a vydali se kam nás jen cesta zavede. V takovém případě rozhodně není na škodu, když máme veškeré dění před očima. A přesně v tomto dokáže pomoci zmiňovaný držáček. Z našich osobních zkušeností můžeme doporučit univerzální vysoce kvalitní držák od značky Rockbros v hliníkovém provedení s hliníkovou objímkou.

Pohyb v přírodě

Jestliže vás neláká rychlost a na výlety se raději vydáte takzvaně po vlastních, nebo hledáte jinou alternativu držáčků, zbystřete. Ať už se rozhodnete pro běh či jízdu na kole, určitě byste neměli zapomenout na kvalitní sportovní pouzdro. Nabídka je přitom skutečně bohatá a rozhodně je z čeho vybírat.

Na druhou stranu také rozhodně nesmíme opomenout chytré fitness náramky, které nám každodenně pomáhají s udržením fyzičky ve správné intenzitě zatížení. Tyto náramky dokáží počítat kroky, spálené kalorie, srdeční aktivitu, sportovní aktivity a nabídnou řadu dalších nepostradatelných funkcí.

Fotopříslušenství pro kvalitní vzpomínky

Každá letní sezóna s sebou přináší nezapomenutelné okamžiky. Takové vzpomínky si rozhodně stojí za to zvěčnit, v čemž vám může pomoci pořízení správného fotopříslušenství. Z této kategorie jsme pro vás vybrali selfie tyč s konektorem Lightning, u které je obrovská výhoda v tom, že ji není potřeba nabíjet. Pokud stojíte o co možná nejkvalitnější fotografie, určitě byste neměli přehlédnout univerzální multifunkční objektiv APEXEL, který je kompatibilní se všemi druhy iPhonu.

Jestliže se navíc rádi potápíte, určitě nestojíte o to, aby došlo k jakémukoliv poškození vašeho iPhonu. V takovém případě se vyplatí sáhnout po univerzálním vodotěsném pouzdru PULUZ, díky kterému můžete fotit pod vodou do hloubky 40m, v dešti, v bahně i v prachu. Co když telefonu dochází šťáva a vy tak musíte přestat fotit? Přesně pro takové případy není na škodu se na výlet či dovolenou vybavit spolehlivou powerbankou.

Chystáte se na vodu? Tohle vám nesmí chybět

U vodních aktivit ještě chvíli zůstaneme. V nabídce totiž také nalezneme ta nejrůznější voděodolná pouzdra, které se hodí do každé situace. Zde musíme opět vypíchnout pouzdro HAWEEL, jenž je opět kompatibilní se všemi druhy jablečných telefonů.

A co s sebou na cestu?

Vyrážíte na rodinnou dovolenou a čeká vás několikahodinová jízda autem? Pro bezpečnou jízdu využijte nabídky handsfree. Pokud vám tohle řešení nevyhovuje a hledáte nějakou kvalitní alternativu, vyberte si v kategorii FM transmitterů, které přenesou zvuk a hudbu z vašeho iPhonu do autorádia. Pomocí těchto doplňku si zajistíte o poznání příjemnější, a především bezpečnější cestu tam i zpět.

Dlouhé cestování je pro děti poměrně náročné, natož pak pro rodiče. Pořiďte si kvalitní držák do auta pro iPad, na kterém dětem pustíte jejich oblíbenou pohádku nebo film a otázku “A kdy už tam budem?!” uslyšíte v okamžiku, kdy zaparkujete v cíli vaší cesty. Aby vám iPad vydržel nabitý na nonstop sledování v průběhu cesty, přidejte ještě autonabíječky na Apple zařízení, které vás nadchnou svou cenou a výkonem.

Krásnou dovolenou nabitou zážitky přeje Váš AppleMix.cz.