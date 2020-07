Kde přespat v autě: S touto aplikací můžete bez jakýchkoliv obav vyrazit na letní roadtrip

Zatímco pro některé z nás je ideální dovolená ztělesněním krásné přírody či měst v kombinaci s co možná nejkomfortnějším ubytováním, mnoho lidí vyznává dovolenkování o poznání dobrodružnější. Do svých automobilů sbalí půl svého příbytku a na dlouhé týdny či měsíce vyrazí na roadtrip po tuzemsku či okolních státech, na kterém mnohdy nechtějí být odkázáni na nic jiného, než jen na sebe a svůj vůz. Ten jim v takovém případě slouží prakticky jako vše – tedy koupelna, obývací pokoj a večer pak i ložnice. Právě spaní v autě má však svá specifika. Zaparkovat u nejbližšího Kauflandu, sklopit sedačky a usnout totiž zrovna ideální (a mnohdy legální) není. Naštěstí však existuje aplikace, která vám s hledáním vhodných míst na přenocování či delší pobyt hravě poradí.

Aplikace nese název Park4Night a je de facto jen appstorovým ztělesněním stejnojmenné webové stránky sloužící ke sdílení vhodných míst k přenocování či oddychu mezi lidmi z celého světa, kteří vyznávají přesně tento typ turistiky. Ovladatelnost aplikace je skutečně velmi jednoduchá, jelikož nabízí jen pár možností využití. Zřejmě tou nejužitečnější je zobrazení mapy světa (na které se samozřejmě zobrazí i vaše lokace), podle které můžete vyhledat všechna vhodná místa k přespání či odpočinku v okolí. Nutno podotknout, že je občas nutné několikrát mapu zaktualizovat, než se na ní zanesou skutečně všechna místa. Je jich totiž neuvěřitelně mnoho a každé je navíc vcelku detailně popsáno, díky čemuž zpravidla neuděláte při výběru přešlap. Připravte se ale na to, že jelikož je appka mezinárodní, jsou i některé popisy psány cizími jazyky. Nicméně valná většina lokací je pro tyto případy vybavená ikonkami znuzorňujícími například tekoucí vodu či záchody, díky čemuž se s appkou domluvíte i jen se znalostí češtiny. Fajn je i to, že jakmile naleznete ve svém okolí vhodné místo, můžete se na něj nechat navigovat a to pomocí navigací, které máte v telefonu nainstalované. Aplikace do nich totiž sama přepíše přesné souřadnice a vám tak už stačí jen nastartovat auto, spustit navigaci a vyrazit.

Vhodná místa k přespání čí trávení klidných chvil nemusíte hledat jen podle mapy, ale přes funkci Around me, která vám v seznamu vypíše nejbližší zaznamenaná místa kolem vás. Díky tomu tak máte jistotu, že hned tak něco nepřehlédnete a své okolí budete znát vskutku dokonale. Všechny výše zmíněné funkce zvládne základní verze aplikace, která je v App Storu ke stažení zdarma. Pokud byste však chtěli přeci jen vývojáře podpořit, zbavit se reklam či odemknout všechny funkce, můžete přejít do verze Pro za 1,99 eura měsíčně či 9,99 euro ročně. Asi nejzajímavějším prvkem Pro verze je možnost nechat si zobrazit místa na zastavení či přespání přímo na trase, kterou chcete projet, respektive v jejím okolí. Pokud byste se tedy například vydali z Prahy do Barcelony, aplikace by vám nabídla veškeré možné zastávky přímo na vaší trase, což je poměrně zajímavý bonus.

Jak už bývá u podobných appek zvykem, její hlavní zbraní je komunita. Právě ta jí totiž celou tvoří přidáváním objevených míst, která si uživatelé otestují na vlastní kůži a poté se rozhodnou, zda je má smysl ostatním doporučit či nikoliv. Přidávání míst lze samozřejmě provádět jak přes webovou stránku, tak i přes aplikaci, přičemž v obou případech se nejedná o nic těžkého.

Podtrženo, sečteno – Park4Night je určitě velmi zajímavá aplikace, kterou ocení nejeden dobrodruh. 100 % se však na ní raději nespoléhejte. Každá země totiž pohlíží na přespávání v autě či kempování jinak a umístění značky do mapy ještě nezaručuje, že je to v dané zemi legální. Raději si proto legislativu země, kterou chcete takto navštívit a využít, dopředu nastudujte, ať pak nemusíte řešit různé polízanice.