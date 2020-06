Jak přes aplikaci koupit slovenskou či rakouskou dálniční známku

V případě, že patříte mezi vášnivé cestovatele, kteří si libují v navštěvování evropských zemí pomocí automobilu, tak jistě víte, že v určitých zemích musíte mít dálniční známku – pokud se samozřejmě nechcete dálnicím vyhýbat a jezdit přes všemožné vesnice. Většina dálničních známek se nakupuje na určitou dobu, a pokud máte v plánu během pár dní přejet hned několik států, tak může být celé čelní okno vašeho vozidla oblepené dálničními známkami. To samozřejmě jednak nevypadá dobře, a jednak mohou známky bránit ve výhledu na vozovku. V tomto případě existuje možnost pro zakoupení elektronické dálniční známky, kterou nemusíte nikam lepit, ale máte ji jednoduše umístěnou ve svém mobilním telefonu.

Bohužel, ne každá evropská krajina je tak „vyspělá“, aby nabídla možnost zakoupení elektronické dálniční známky. Navíc k tomu, v některých státech dálniční známky neexistují. Například v Německu se za dálnice neplatí vůbec (pokud máte vozidlo do 3,5 tuny anebo motorku), v Polsku se zase platí klasické mýtné na mýtných bránách. V případě polských dálnic lze mýtné zaplatit jednoduše kartou či v hotovosti, pokud se ale pro hotovostní způsob platby rozhodnete, tak je nutné počítat s tím, že vám Poláci vždy vrátí polské zloté a nikoliv například eura. V Polsku existuje také možnost pro zakoupení elektronického mýtného, stačí přejít na tyto stránky. Proces je však vcelku složitý a většině lidem stejně postačí klasická platba na bráně.

Momentálně je možné zakoupit elektronickou dálniční známku pouze v případě Slovenska a Rakouska. Pokud byste hledali Českou aplikaci, tak vás bohužel musím zklamat – v Česku si prostě a jednoduše budete muset dálniční známku na okno nalepit, ať se vám to líbí či nikoliv. I přesto je ale pozitivní, že namísto například tří dálničních známek si musíte na sklo nalepit jen jednu. Pokud tedy chcete zjistit, jakým způsobem můžete elektronickou slovenskou či rakouskou dálniční známku zakoupit, tak pokračujte ve čtení tohoto článku, ve kterém si ukážeme, jak na to.

Slovenská dániční známka

Aplikace, která vám dokáže zprostředkovat slovenskou dálniční známku, se nazývá eznamka. Oproti aplikaci, která nabízí rakouská aplikace, je v tomto případě design žalostný, aplikace však plní to, k čemu byla stvořena, což je to hlavní. Po stažení aplikace z App Storu ji stačí stáhnout, a poté zvolit, o jakou dálniční známku máte zájem. Prvně je samozřejmě nutné vybrat typ vozidla, a poté časovou dobu platnosti známky. V tomto případě si můžete vybrat 10 denní, měsíční, čí roční známku. Poté do příslušného pole zadáte registrační značku vašeho vozidla (SPZ) a zemi, ve které je vozidlo registrováno, společně s vaším e-mailem a telefonním číslem. Poté už jen stačí zaplatit platební kartou a po úspěšné platbě se známka objeví v přehledu, přijde vám také faktura.

Součástí aplikace eznamky je také přehled známek, kde své dálniční známky můžete jednoduše spravovat. Zde si můžete stáhnout doklad o zaplacení, popřípadě můžete známku úplně odstranit. Do aplikace lze dálniční známku také jednoduše přidat v případě, že jste si koupili nové zařízení, anebo pokud jste aplikaci třeba omylem smazali. Kromě toho zde najdete funkci, pomocí které můžete zjistit, zdali má vozidlo s vybranou registrační značkou platnou dálniční známku. V neposlední řadě si můžete jednoduše změnit své osobní údaje vedené u vámi zakoupené dálniční známky. Aplikace eznamky je doopravdy velmi jednoduchá, byť vás po designové stránce příliš nenadchne, a známku v ní zakoupíte během několika málo vteřin.

Rakouská dálniční známka

Rakouská aplikace Unterwegs vypadá oproti té slovenské po designové stránce o dost lépe. Kromě toho, že si v ní můžete zakoupit dálniční známky, tak se vám zde objeví také informace o uzavírkách, kolonách, apod. – zkrátka a jednoduše vám rakouská aplikace Unterwegs dokáže zprostředkovat veškeré informace, které před a během vaší cesty potřebujete vědět. Je však ale hned na začátek nutné zmínit, že rakouskou elektronickou dálniční známku si musíte zakoupit s 18 denním předstihem – elektronická dálniční známka totiž není během prvních 18 dní platná. Je to kvůli zákonům Evropské unie – díky ní totiž mají spotřebitelé po internetovém nákupu až 14 dní na odstoupení od kupní smlouvy. Od smlouvy můžete odstoupit buď elektronicky anebo poštou, v Rakousku tedy počítají i s tím nejhorším scénářem, kdy by dopis mohl putovat až tři dny. Přesně proto si musíte nákup elektronické dálniční známky naplánovat. Kdyby tohle opatření neexistovalo, tak by si spotřebitel mohl známku koupit, během několika dní Rakouskem projet, a poté známku vrátit.

Aplikace Unterwegs vás samozřejmě na celou tuto situaci upozorní. Pokud si koupíte roční známku, tak se vám v aplikaci ukáže přesné datum, od kdy bude aktivní. V případě, že si koupíte 10 denní anebo měsíční známku, tak si jednoduše můžete vybrat, ve které dny bude dálniční známka aktivní (samozřejmě až od 18. dne splatnosti). Rakousko si tohle řešení může dovolit kvůli tomu, že si kromě této elektronické dálniční známky můžete zakoupit i klasickou lepící dálniční známku. Pokud tedy potřebujete známku ihned, tak stačí navštívit nejbližší čerpací stanici, kde známku koupíte. Na Slovensku tyto klasické dálniční známky neexistují a jsou k dispozici pouze ony elektrické známky.