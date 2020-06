Vyzvánění na iPhonu hraje potichu: Co v této situaci dělat?

Přiznejme si, pokud vlastníte iPhone, tak jste si s největší pravděpodobností vůbec nezměnili výchozí zvuk vyzvánění. Vzhledem k tomu, že se uživatelská základna využívající iPhony neustále rozšiřuje, tak pokud ve společnosti někomu začne iPhone vyzvánět, tak se každý člověk podívá do kapsy či kabelky, aby se přesvědčil o tom, že se nejedná o zrovna jeho zařízení. Uživatelé iPhonu vyzvánění často nemění kvůli tomu, že je zvuk jednoduše příjemný a již několik let velmi známý. Pokud se však pro změnu vyzvánění rozhodnete, tak se můžete setkat s problémem, kdy vyzvánění na iPhonu hraje velmi potichu. Co lze v této situaci dělat?

Nejčastěji se se slabým vyzváněním můžete setkat u novějších iPhonů s Face ID. Technologie Face ID totiž disponuje speciální funkcí, která při vyzvánění sleduje váš obličej. Pokud se na displej iPhonu podíváte a Face ID to zjistí, tak automaticky vyzvánění ztlumí – je totiž zbytečné, aby iPhone dále vyzváněl, když už jej máte v ruce. A právě v tomto případě se vám může zdát, že je vyzvánění při testování velmi tiché. Většina uživatelů totiž nové vyzvánění testuje tak, že iPhone drží před obličejem, čímž dojde k automatickému ztlumení. V tomto případě je tedy nutné, abyste iPhone otočili od vašeho obličeje. Funkci, která ztišení po detekci obličeje zprostředkovává, můžete ale také jednoduše vypnout. Pro deaktivaci postupujte takto:

Na vašem iPhonu s Face ID přejděte do nativní aplikace Nastavení.

Zde poté sjeďte níže a rozklikněte kolonku Face ID a kód.

a rozklikněte kolonku Pomocí kódového zámku se autorizujte.

Nyní opět sjeďte níže a kolonku s názvem Funkce pro detekci pozornosti deaktivujte.

a kolonku s názvem Nutno podotknout, že v tomto případě přestane Face ID sledovat váš obličej úplně – tzn. že se třeba automaticky vypne displej i když se na něj díváte.

Pokud vám výše uvedené řešení nepomohlo, tak se s největší pravděpodobností jedná o problém na jiné frontě. Prvně si zkontrolujte, že samotné vyzvánění není nahrané potichu. Pokud ano, tak zkuste využít jiný program či nástroj pro práci s vyzváněním, které jste si vytvořili. Jednat se může také o problém na straně iPhonu, v tomto případě samozřejmě nezapomeňte provést starý známý restart zařízení, popřípadě si zkontrolujte, že nemáte v otvorech pro reproduktory špínu, a že jsou plně propustné. Pokud ani tohle nepomůže, tak si zkuste na reproduktoru spustit nějakou hudbu – pokud i ta hraje na nejvyšší hlasitost potichu, tak se nejspíše jedná o hardwarový problém.