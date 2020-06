Apple se rozhodl oživit Game Center. Jeho vylepšené verze se dočkáme v iOS 14 i macOS Big Sur

Snad všichni jste jistě už narazili na platformu Game Center, která je součástí iOS hezkou řádku let, konkrétně od iOS 4, jenž vyšlo v roce 2010. Tehdy šlo o poměrně revoluční způsob jak propojit hráče a zároveň nabídnout zázemí pro multiplayerové zážitky, které tehdy ještě zdaleka nebyly tak rozšířené jako dnes. Postupem času ale služba uvadala, zejména s příchodem propracovanějších aplikací, platforem i her, a na Game Center se jaksi pozapomnělo. Apple se sice z nostalgie rozhodl službu udržovat v umělém spánku a neodříznout ji, ale v iOS 10 se již přímo neobjevila a jen málokdo ji aktivně využíval. To se naštěstí mění s příchodem nového iOS 14 a macOS Big Sur, kde se jablečná společnost rozhodla přistoupit k drastické změně celé služby a nabídnout ji v nové, modernizované podobě.

Pokud jste součástí ekosystému Applu již nějakou dobu a prošli jste alespoň několik verzí jablečného operačního systému, služba Game Center vám jistě nebude cizí. Jedná se o jednoduché rozhraní, které sloužilo k přidávání přátel, rozvíjení herních zážitků a společnému hraní online her. Mobilní tituly a platformy ale od roku 2010, kdy se služba poprvé objevila, ušly hodně dlouhou cestu a pro Game Center zkrátka již nebylo místo. V roce 2016 pak Apple tuto platformu více méně zařízl a nechal ji jako součást iOS spíše z nostalgických důvodů než nějakého praktického využití. Z nějakého důvodu se ale společnost rozhodla s příchodem iOS 14 a macOS Big Sur sáhnout i po Game Center a kompletně aplikaci předělat a renovovat.

Nově si tak užijeme redesignovanou službu i na tvOS, macOS a iOS, kde bude klíčovou součástí her a nabídne řadu výhod, podobně jako je tomu například u herních PC klientů. Ať už se tedy jedná o odemčené úspěchy, získávání trofejí, žebříčky nebo další vylepšení, hráči budou mít konečně důvod službu využívat a aktivně se na ní podílet. Apple Arcade zároveň nabídne nativní rozhraní, které budete moci ve hře kdykoliv vyvolat a například sdílet fotky či aktivitu se svými přáteli. Jak je vidět, Apple se výrazně inspiroval u PlayStationu Network a dalších komunitních platforem, které zajišťují zábavu nejen v podobě her samotných, ale i jakémsi kompetitivním přístupu. Žebříčky tak budou fungovat na denní, týdenní a měsíční bázi, kdy se budou pravidelně obměňovat a nabídnou čestné místo těm nejlepším hráčům. Zároveň budou moci fanoušci plnit různé výzvy, sdílet postup hrou s přáteli nebo přidávat do seznamu očekávané hry. Uvidíme, zda se tentokrát Game Center konečně uchytí a nabídne tolik kýžený zájem hráčů. Nutno podotknout, že už by bylo pomalu načase.