Na internetové diskuze v Česku si posvítí policie

Pohlédnete-li do internetových diskuzí, mnohdy se nestačíte divit. Často narazíte na nenávistné komentáře hanící jiná etnika, nebo na komentáře podporující různé teroristické organizace. Policie a justice ve velkém mění k témto diskuzím přístup, o čemž může svědčit i zřízení odboru extremismu a terorismu v rámci pražské policie, ve kterém nyní pracuje 31 lidí.

Pražská policejní mluvčí řekla, že „jednou z kapitol, které tento odbor řeší, je i problematika předsudečného násilí. Tedy násilí motivovaného předsudky útočníka, se kterým se nejčastěji setkáváme na sociálních sítích ve formě nenávistných příspěvků.“ Byť podobné komentáře často končí vyřešením v rovině přestupku, nejsou výjimkou ani podmíněné tresty. Úřad ombudsmana si udělal průzkum, z něhož plyne, že okresní soudy řešily od roku 2016 do června 2019 celkem 47 případů týkajících se nenávistných projevů na internetu, přičemž odsouzení padlo ve 43 z nich. Podle průzkumu je z 94 % procent pachatelem muž, který nebyl nikdy soudně trestán. Valná většina těchto komentářů je pak spatřena na Facebooku, a to v 83 % případů. Problémem je, že nemáme judikaturu, která by postupy soudů sjednotila. Důvodem je skutečnost, že tento druh trestné činnosti je neustále poměrně mladý.

V tomto směru velkou měrou „přispěl“ případ zpěváka romského původu Radka Bangy známého jako „Gipsy.cz“. Poté, co se vymezil na Facebooku vůči umístění skupiny Ortel ve Slavících, zaplavily jeho Facebook komentáře, které ho nejednou posílaly například do plynu. Po letech padlo v tomto případu celkem 13 odsuzujících rozhodnutí. Pokud se ale podíváme na problematiku nenávistných komentářů, můžeme jejich autory vidět i ve vysoké politice. Bývalý poslanec Věcí veřejných Otto Chaloupka dostal podmínku za příspěvek v dikuzi na Facebooku týkající se Romů, kde napsal „Slušní lidé dlouho snášeli vaše krádeže, agresivitu a neoprávněné požadavky na další a další výhody.“ Zda projev na internetu spadá pod poslaneckou imunitu tehdy rozhodoval i Ústavní soud. Z nedávné doby lze zmínit také poslankyni Karlu Maříkovou z SPD, která přirovnala migranty k invazivním druhům živočichů a rostlin. Poslanecká sněmovna ji ale k trestnímu stíhání nevydala. Jaký máte postoj k nenávistným komentářům na internetu?