První problém přechodu z Intelu na Apple Silicon: Rosetta nebude podporovat virtualizaci systémů

Apple na letošním úvodním Keynote oznámil dlouho očekávanou a horečně spekulovanou novinku v podobě přechodu z Intel procesorů na vlastní čipy Apple Silicon. Zároveň jsme se krátce poté dozvěděli, že se vývojáři brzy dočkají Transition kitů, které jim umožní vyvíjet nativně pro macOS 10.16 Big Sur a novou architekturu čipů. Ruku v ruce s tím by se dalo očekávat, že Apple oživí technologii Rosetta, která se poprvé objevila v roce 2006 těsně poté, co se Apple rozhodl přejít od procesorů PowerPC na Intel. A jak programátoři tušili, tak se také stalo. Technologický gigant totiž funkci znovu uvede do provozu, avšak má to jeden háček. Rosetta nebude podporovat virtualizaci pomocí VMWare a Parallels, tudíž zatím můžeme zapomenout na virtuální verzi Windows.

Fotogalerie apple new chip mac 5 apple new chip mac apple new chip mac 5 apple new chip mac 4 +3 Fotek apple new chip mac 3 apple new chip mac 2 Vstoupit do galerie

Je to již 14 let, co Apple oznámil troufalý přechod z tehdejších procesorů PowerPC na Intel. Ve své době se jednalo o poměrně razantní krok, a tak společnost zároveň uvedla i funkci Rosetta, která umožňovala vývojářům vytvářet software nativně pro nový typ čipů na bázi x86_64, aniž by docházelo k nekompatibilitě s tehdejšími systémy. Historie se opakuje a spolu s příchodem vlastních čipů Apple Silicon se společnost opět k této funkci uchýlila. Pomocí Rosetty tak mohou programátoři opět vyvíjet software výhradně pro Apple Silicon, aniž by to ohrozilo stávající Macy obsahující Intel procesory. Avšak má to jeden háček, systém totiž nepojme virtualizaci a virtualizační software jako je VMWare nebo Parallels. Právě díky nim bylo možné rozběhnout na Macu Windows a s tím i jeho nativní aplikace. Na používání jiných operačních systémů na bázi instrukční sady x86 můžeme tedy na dlouhou dobu zapomenout. Pochopitelně je možné, že se časem objeví jiná řešení a alternativy, ale v tomto případě budeme muset spoléhat na vývojáře třetích stran.

Zároveň s příchodem Apple Silicon zanikne možnost využít Boot Camp a kernelová rozšíření, díky nimž by se dal tento limit nějakým způsobem obejít. Ačkoliv se to může zdát jako marginální problém, pro vývojáře se jedná o nepříjemný nedostatek, který budou muset nějak vykompenzovat. Tak či onak, tvůrci mají na vývoj dostatek času, a to zejména díky Transition kitům v rámci programu Universal App Quick Start, kterých se dočkají již tento týden. Ty obsahují Mac mini s 16GB RAM, 512GB SSD a čipem A12Z Bionic. Uvidíme, jak se s výzvou popasují a zda se časem najde adekvátní náhrada.