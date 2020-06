QNAP na trh uvádí novou řadu 2,5GbE NAS TS-x53D se čtyřjádrovým procesorem Intel

Tisková zpráva: Společnost QNAP® Systems, Inc., přední inovátor v oblasti výpočetních, síťových a úložných řešení, dnes na trh uvedla řadu TS-x53D zařízení 2,5GbE NAS, která nabízí modely s 2, 4 a 6 pozicemi. S čtyřjádrovým procesorem 2,0 GHz a duálním připojením 2,5GbE nabízí řada TS-x53D moderním podnikům nejen vynikající 2,5GbE NAS řešení, ale také uspokojuje hráče, kterým nabízí dostatečný úložný prostor pro jejich rozsáhlé sbírky her. Tato spolehlivá a bezpečná řada NAS přináší vysokou efektivitu nákladů tím, že nabízí více funkcí s přidanou hodnotou, včetně rozšíření PCIe, zálohování ve více cloudech, brány cloudového úložiště, výstupu 4K HDMI a dalších. Řada TS-x53D přichází se standardní zárukou v délce 3 roky, kterou lze prodloužit až na 5 let zakoupením prodloužení záruky.

„TS-x53D umožňuje uživatelům upgradovat rychlost sítě z 1 Gigabit na 2,5 Gigabit při použití stávajících kabelů CAT5e a zefektivnit zálohování a sdílení souborů, streamování videa a dokonce i úložiště her,“ řekl Jason Hsu, produktový manažer společnosti QNAP. „Switch QSW 10GbE/Multi-Gig od společnosti QNAP je také vynikajícím doplňkem k vytvoření vysokorychlostního síťového prostředí pro spolupráci s výhledem do budoucna.“

Řadu TS-x53D pohání čtyřjádrový procesor Intel® Celeron® J4125 2,0 GHz (s navýšením až na 2,7 GHz) a s pamětí DDR4 až 8 GB. Vestavěné duální porty 2,5GbE RJ45 mohou zajistit přenosové rychlosti až 5 Gb/s v rámci slučování portů. Slot PCIe 2.0 umožňuje instalaci rozšiřujících karet pro zvýšení funkčnosti NAS (jako je například síťová karta 5GbE/10GbE, síťová/úložná karta QM2 nebo bezdrátový adaptér QWA-AC2600. NAS TS-x53D podporuje SSD cache pro nízkolatenční aplikace nebo se pomocí technologie Qtier může stát automaticky optimalizovaným vrstveným úložištěm za účelem dosažení optimálního výkonu při vyváženém využívání úložiště.

Řada TS-x53D, navržená pro profesionály, podporuje pokročilé ukládání, sdílení, zálohování, synchronizaci a ochranu dat, což uživatelům pomáhá provádět každodenní úkoly produktivně. Blokové snímky usnadňují ochranu a obnovu dat a účinně snižují hrozby ransomwaru. HBS (Hybrid Backup Sync) efektivně realizuje úlohy zálohování na lokální/vzdálené/cloudové úrovni a disponuje technologií QuDedup, která deduplikuje záložní soubory u zdroje, čímž šetří čas zálohování, prostor, šířku pásma a urychluje zálohování ve více verzích pro větší ochranu. TS-x53D má také mnoho multimediálních funkcí s výstupem HDMI 2.0 pro zobrazování videí s rozlišením až 4K (4096 x 2160) při 60 Hz, vysoce kvalitní překódování videí 4K pro převod videí do univerzálních formátů souborů a streamování videí přes DLNA®, Plex® a Chromecast™.

TS-x53D je flexibilní a univerzální zařízení. Jeho úložnou kapacitu lze škálovat připojením úložných rozšiřujících jednotek QNAP nebo pomocí funkce VJBOD, která umožňuje využívat nevyužitou úložnou kapacitu jiných zařízení QNAP NAS. Funkčnost zařízení TS-x53D lze také rozšířit instalací aplikací z vestavěného QTS App Center, jako je hostování více virtuálních počítačů a kontejnerů, zavedení brány cloudového úložiště, implementace profesionálního systému kamerového dozorování a další.

Klíčové specifikace nových produktů

TS-253D-4G: 2 diskové pozice, 4GB paměť DDR4 (1 x 4 GB)

2 diskové pozice, 4GB paměť DDR4 (1 x 4 GB) TS-453D-4G: 4 diskové pozice, 4GB paměť DDR4 (1 x 4 GB)

4 diskové pozice, 4GB paměť DDR4 (1 x 4 GB) TS-453D-8G: 4 diskové pozice, 8GB paměť DDR4 (2 x 4 GB)

4 diskové pozice, 8GB paměť DDR4 (2 x 4 GB) TS-653D-4G: 6 diskové pozice, 4GB paměť DDR4 (1 x 4 GB)

6 diskové pozice, 4GB paměť DDR4 (1 x 4 GB) TS-653D-8G: 6 diskové pozice, 8GB paměť DDR4 (2 x 4 GB)

Stolní model; čtyřjádrový procesor Intel® Celeron® J4125 2,0 GHz (s navýšením až na 2,7 GHz); rychlovýměnné 2,5″/3,5“ pevné disky SATA 6 Gb/s nebo SSD; 2x porty 2,5GbE RJ45 LAN (kompatibilní s 1GbE); 1x slot PCIe Gen 2 x2 (slot PCIe Gen 2 x4 pro TS-253D); 2x porty USB 3.2 Gen 1, 3x porty USB 2.0; 1x výstup HDMI 2.0 4K při 60 Hz

Další informace můžete získat a na kompletní řadu QNAP NAS se můžete podívat na stránkách www.qnap.com.