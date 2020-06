Zas a znova. Apple Watch opět zachránily lidský život

O jablečných hodinkách Apple Watch píšeme v poslední době téměř neustále, zejména tedy v souvislosti s novými patenty a funkcemi, které zařízení obklopují. Chytré hodinky ale mají ještě jednu obrovskou přednost, kterou často vyzdvihujeme, a tou jsou zdravotnické funkce, které monitorují zdravotní stav, upozorňují uživatele na nebezpečná onemocnění a případě nouze zavolají pomoc. Nejinak tomu bylo i v případě postaršího farmáře z Nebrasky ve Spojených státech, který spadl z žebříku a jen díky Apple Watch z toho vyvázl poměrně nepošramocený.

Ačkoliv to často může vypadat, že Apple funkce hodinek Apple Watch mírně přeceňuje a přespříliš vychvaluje, je to oprávněné. Alespoň to dokazuje nejnovější případ z Nebrasky ve Spojených státech, kde se farmář v úctyhodném věku 92 let snažil vylézt na žebřík a nedopatřením spadl. Jim Salsman se totiž snažil vylézt na silo se zrním ve výšce asi 6 metrů, aby odehnal ptáky. Kvůli silnému poryvu větru se však žebřík zakymácel a Jim nakonec skončil na zemi. Naštěstí byl však Salsman pořád při vědomí a počínal si na svůj věk nanejvýš racionálně a rozumně. Nejprve se snažil odvolit ke svému zaparkovanému náklaďáku pár desítek metrů odsud, avšak rychle mu došlo, že tudy cesta nevede. Místo toho se tak snažil vysvětlit Siri, aby někoho poslala pro pomoc. Až pak se však ukázalo, že jediným pomocníkem v této situaci byl hodinky Apple Watch. Ty totiž dávno kontaktovaly hasičský záchranný sbor v Omaze.

Naštěstí se záchranáři ukázali poměrně rychle a odvezli Jima do nemocnice, kde si poležel kvůli zlomeninám hezkých pár týdnů. Celou věc ještě zkomplikovala pandemie, kvůli níž ho nemohl tak často navštěvovat jeho syn Ron. Ten se na účet svého otce vyjádřil v tom smyslu, že přežije všechno a za ta léta si zažil hezkých pár nebezpečných bouřek i přírodních pohrom. Jak to tak vypadá, Apple Watch zachránily další život a i sám Salsman přiznal, že nebýt nich, pravděpodobně by už na tomhle světě ani nebyl. Funkce nouzového vytočení pomoci se zkrátka hodí a nezbývá než doufat, že Apple vypiluje funkce k dokonalosti.