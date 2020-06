WWDC 2020 startuje za 5 minut. Jste připraveni? My ano!

Jen několik málo okamžiků nás dělí od vypuknutí úvodní keynote vývojářské konference WWDC, na které nám Apple představí nové operační systémy v čele s iOS 14. Kromě něj si svou chvilku slávy na pódiu v Divadle Steva Jobse v Apple Parku užije i macOS 10.16, iPadOS 14, watchOS 7 či tvOS 14. Na hardwarové produkty budeme nicméně letos zřejmě čekat zbytečně. Prakticky všechny zdroj se totiž v posledních hodinách shodují na tom, že se na letošní WWDC žádných hardwarů nedočkáme.

Věříme, že po záplavě informací o letošní WWDC na našem webu již víte o všem, co by se mělo za pár okamžiků odehrát, a tušíte i to, jak živý přenos sledovat. V průběhu konference pak samozřejmě nezapomeňte sledovat i náš web, na kterém vám budeme již v jejím průběhu přinášet detailní informace o všech představených produktech. Díky tomu si tak budete moci udělat perfektní obrázek o tom, na co se vlastně můžeme za pár měsíců po vydání ostrých verzí systémů těšit.

Články o novinkách pak budeme samozřejmě vydávat i poté, co konference skončí, a podle jejich počtu nejspíš do časných večerních hodin. Novinky pak budeme samozřejmě rozebírat i v následujících dnech, kdy vám o nich řekneme i pár vlastních slov, jelikož se pustíme do jejich testování. Rozhodně si tedy nenechte naše články ujít.