Stáhněte si iOS 14 už nyní. Máme odkaz

Přestože jsme se představení iOS 14 dočkali teprve před malou chvílí a na jeho oficiální vydání si počkáme ještě pěkných pár měsíců, již nyní existuje možnost, jak si operační systém iOS nainstalovat. Podrobný návod, jak na to, vám přineseme za chvíli. Pokud se vám na něj však nechce čekat, prozradíme vám hlavní know-how už nyní. K instalaci iOS 14 Beta totiž stačí navštívit tuto stránku a stáhnout na ní příslušní beta profil.

Poměrně zajímavé je, že se beta v iPhonu tváří jako beta veřejná a nikoliv vývojářská, což znamená, že by měla být jednak poměrně stabilní a jednak vám nehrozí žádné riziko ve formě blokace ze strany Applu, kterému se vystavujete při neoprávněném použití vývojářských účtů, což je při beta testování zcela běžná rutina. Na druhou stranu, samozřejmě nelze se se 100% jistotou říci, že telefon, ve kterém software poběží, bude zcela funkční, respektive že nebude trpět softwarovými chybami. Pokud máte však odvahu, směle do instalace. I my již stahujeme jako o závod.