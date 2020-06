Poslední spekulace WWDC 2020: Budou celou konferencí provázet Memoji?

To, nad čím se v uplynulých týdnech vtipkovalo jako na nemožnou věcí, se zdá s blížící se Keynote čím dál pravděpodobnější. Řeč je samozřejmě o jejím pojetí, kdy by místo klasických fyzických osob mohl Apple všechny novinky odprezentovat ústy Memoji. Naznačují to jak pozvánky na Keynote, tak i dění na Twitteru z posledních desítek minut.

“Memojibouři” odpálil jako první šéf Applu Tim Cook, který na svůj oficiální Twitter umístil krátké video zachycující jeho ve formě Memoji, jak zřejmě uvádí Keynote, což si lze vyložit lecjak. Jeho profilová fotka sice zatím zůstává standardní, avšak zato jeho kolegyně – viceprezidentka Applu Lisa P. Jackson – svou profilovku již změnila a to právě na Memoji. Nedá se tedy v žádném případě vyloučit, že jsou přední představitelé Applu domluveni na tom, že své twitterové účty pozvolna ozdobí svými Memoji jakožto symboliku netradiční prezentace, ke které se musel Apple uchýlit kvůli situaci ve světě sovisející s koronavirovou pandemií.

Úvodní Keynote letošní vývojářské konference WWDC odstartuje už dnes v 19:00 našeho času. My vás jí na našem magazínu samozřejmě velmi detailně provedeme a to jak formou živého českého přepisu, tak i články v průběhu celé konference, ve kterých se budeme příslušným tématům podrobně věnovat. Rozhodně nám tedy zachovejte v následujících hodinách a dnech přízeň.