Apple si mne ruce: iOS 13 běží v den představení iOS 14 na 4 z 5 všech aktivních iPhonů

Apple se často chlubí tím, že díky svému uzavřenému ekosystému dokáže distribuovat aktualizace o poznání rychleji než konkurenční Android a ani podpora starších zařízení v tomto případě není takový problém. To se dlouhodobě podepisuje i na počtu jeho zařízení s nainstalovaným nejaktuálnějším OS, který Apple nabízí. Ten nejnovější – tedy iOS 13 – nyní běží již na 81 % všech iPhonů a iPodů touch. Ani u iPadOS 13 si však kalifornský gigant nevede vůbec špatně.

iOS 13

Apple těží u „promořenosti“ jeho nejnovějším iOS 13 z toho, že jej „dodává“ na velmi širokou škálu zařízení a to klidně i pět let starých, což je v technologickém světě poměrně unikátní. I díky tomu tak nyní iOS 13 běží alespoň dle statistik Applu na 81 % všech aktivních iPhonů a iPodů touch, přičemž u modelů z posledních čtyř let je to pak neuvěřitelných 92 %. Předloňský iOS 12 pak používá jen pro zajímavost jen 7 % uživatelů vlastnících iPhony z posledních čtyř let a jen 13 % celkově.

iPadOS 13

Co se týče iPadOS 13, ten je nainstalován na na 73 % všech aktivních iPadů. Zhruba 13 % jablečných telefonů aktuálně běží na předchozí verzi a 6 % na několik let starých iOS. Zajímavé jsou i statistiky sledující zařízení z posledních čtyř let. Tablety vydané za poslední 4 roky vyžívají z 93 % právě iPadOS 13, z 5 % běží na iOS 12 a zbylé 1% uživatelů se uchýlilo ke starší verzi systému. Mírně nelichotivá čísla se nicméně dostaví v případě, že vezmeme v úvahu všechny iPady, nehledě na jejich stáří.