Představí Apple příští rok iPhone SE s podporou 5G?

Přestože nás od představení iPhonu SE 2. generace dělí teprve pár týdnů, v kuloárech se již začíná šuškat o jeho nástupci. Nikoliv však proto, že by byl například za rok nynější iPhone SE zastaralý z hlediska výkonu, fotoaparátu či baterie, ale proto, že přestane splňovat nároky uživatelů na konektivitu. Řeč je konkrétně o 5G sítích, které se stanou v mnoha zemích v dohledné době běžnou součástí života jejich obyvatel a je tak nasnadě, aby k nim bylo možné každičký iPhone připojit.

Jelikož je 5G stále poměrně mladou technologií, modemy zajišťující kompatibilitu s ní jsou v současné době například v porovnání s LTE modemy velmi drahé. Je tomu tak hlavně proto, že mnoho zkušeností s vývojem těchto modemů svět nemá a tudíž práce na nich stojí mnohem víc, než když by se v současnosti vylepšovaly například výše zmíněné LTE modemy. Technologické společnosti v čele s Qualcommem však kráčí v tomto směru velmi rychle kupředu, což zjednodušeně řečeno znamená, že přibližují příchod levných 5G modemů, které budou dostatečně kvalitní na implementaci do levnějších smartphonů. První takové vlaštovky by měly podle dostupných informací dorazit už na začátku příštího roku, kdy by se o ně měly postarat společnosti jako LG, Motorola či Sharp. Pozadu však nebude chtít zcela určitě zůstat ani Samsung, Huawei, Xiaomi a další spousty výrobců smartphonů, kteří začnou chrlit levné telefony právě s podporou 5G. A právě na to bude muset Apple reagovat upgradem iPhonu SE 2. generace.

Apple nemusí mít s nástupu 5G na levné smartphony vůbec těžkou hlavu. Faktem je totiž to, že všichni výrobci jsou zatím stále na stejné startovací čáře a i kdyby jich pár uteklo napřed, je stále nutné brát zřetel na to, že nástup 5G nebude až tak bleskový, aby se jejich úprk projevil v prodejnosti 5G a potažmo non-5G smartphonů. Být první tedy nemá v tomto případě smysl – důležité je totiž tentokrát spíš to, být připraven včas. Applu hraje v tomto směru do karet, že mu s přípravou pomůže Qualcomm, který je ve světě 5G modemů považován za udavače trendů a dá se proto předpokládat, že se mu pro iPhone SE podaří najít 5G modemy s ideálním poměrem cena/výkon. Těžko však v tuto chvíli samozřejmě říci, zda se bude jednat o modemy chystané primárně pro iPhony 12, jejichž cena by mohla v následujících měsících klesnout, nebo se bude jednat o zcela novou modemovou jednotku vyvinutou speciálně pro potřeby levného iPhonu.

Ať už se tedy Apple rozhodne jakkoliv, dá se s ohledem na rozpuk 5G ve světě předpokládat, že s jeho implementací se u iPhonu SE 2. generace příliš váhat nebude a nasadí se u něj zavčas. Otázkou je tak nyní spíš to, co by udělalo nasazení 5G modemu s jeho cenou. Odpověď na ní však velmi pravděpodobně zatím nezná ani sám Apple, jelikož to, jak se bude trh s 5G vyvíjet v následujících měsících se předpovědět rozhodně nedá – tím spíš v současné světové situaci.