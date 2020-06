I přesto, že Siri stále není dostupná v českém jazyce, tak se i v Česku těší velké oblibě. Mnoho uživatelů jednoduše nemá problém s ovládáním Siri v angličtině. Zkrátka a jednoduše – „Hey Siri, what is the weather?“ anebo „Hey Siri, Call Petr“ už v dnešní době umí říct doopravdy každý. Samozřejmě, ne každý člověk musí nutně umět mluvit anglicky – znám mnoho lidí, kteří se komunikovat a mluvit v angličtině bojí, avšak když jde o psaní e-mailových zpráv, tak není žádný problém. Apple pro všechny iPhony a iPady přidal možnost, díky které si můžete se Siri psát – zruší se tak možnost zadávání hlasových příkazů, které poté zadáváte klasicky na klávesnice. Pokud chcete zjistit, jak na to, tak dočtěte tento článek až do konce.

Jak na iPhonu vytvářet příkazy pro Siri ve psané podobě

Pokud chcete na iPhonu či iPadu se Siri komunikovat prostřednictvím psaní, tak byste měli vědět, že je tato funkce defaultně deaktivovaná, a že je nutné ji aktivovat. Pokud jste se tak rozhodli, tak postupujte následovně:

Na vašem iPhonu či iPadu přejděte do nativní aplikace Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak sjeďte o něco níže a klepněte na možnost Zpřístupnění.

V této sekci Nastavení stačí, abyste opět sjeli níže a rozkliknuli možnost Siri.

Nyní už jen stačí, abyste pomocí přepínače aktivovali možnost Zadávání textu pro Siri.

Pokud po aktivaci této funkce aktivujete Siri, tak se objeví okno, do kterého můžete svůj příkaz napsat. Tohle se týká aktivace pomocí tlačítka (plochy či bočního), anebo třeba aktivace přejetím prstu směrem shora dolů. Pokud však vyslovíte příkaz Hey Siri, tak se možnost pro psaní příkazu nezobrazí – příkaz bude nutné klasickým způsobem nadiktovat. Tuto funkci lze aktivovat i na Macu – pro postup rozklikněte tento článek.