Jak na Macu vytvářet příkazy pro Siri ve psané podobě

Hlasovou asistentku Siri využívá na jablečných zařízeních nespočet uživatelů, a to i v České republice. I přesto, že si někteří uživatelé stěžují na to, že není Siri k dispozici v češtině, tak mnohým z nich se podařilo onu hlasovou bariéru překonat a Siri používají v angličtině. Pro to, co tuto zprávu ještě nepostřehli, tak je nutné zmínit, že v iOS už si uživatelé mohou českou Siri svým způsobem vyzkoušet. Prakticky všichni uživatelé využívají Siri kvůli tomu, že dokáže určité akce provádět jen hlasovými příkazy – ne vždy ale máte možnost hlasové příkazy využít. Proto vznikla funkce s názvem zadávání textu pro Siri, díky čemuž můžete Siri zaúkolovat napsáním příkazu namísto toho, abyste jej vyslovili. Tuto funkci je třeba aktivovat a pokud chcete zjistit, jak v macOS na to, tak pokračujte ve čtení.

Jak na Macu aktivovat zadávání textu pro Siri

Zadávání textu pro Siri je naprosto parádní funkcí, pokud zrovna nemůžete mluvit, ale i tak chcete Siri využít. Hlasovou asistentku Siri se často vyplatí použít i tehdy, kdy zrovna nemůžete mluvit – stačí totiž napsat příkaz, který byste řekli, a Siri jej okamžitě provede. To je často o mnoho rychlejší, než kdybyste onen požadavek vykonali ručně. Pokud chcete zadávání textu pro Siri aktivovat, tak postupujte následovně:

Na vašem Macu či MacBooku najeďte kurzorem do levého horního rohu, kde klepněte na ikonu .

. Z menu, které se zobrazí, vyberte možnost Předvolby systému…

Otevře se nové okno, ve kterém se přesuňte do sekce Zpřístupnění.

V levém menu se posuňte níže, dokud nenarazíte na kolonku Siri. Tu poté rozklikněte.

Po rozkliknutí stačí, abyste aktivovali (zaškrtli) možnost Aktivovat zadávání textu pro Siri.

Jakmile tuto funkci aktivujete, tak můžete Předvolby systému opustit. Nyní, kdykoliv pomocí tlačítka v pravém horním rohu, anebo třeba klávesovou zkratkou aktivujete Siri, tak budete moci příkaz namísto mluvení napsat. Avšak v případě, že vyslovíte Hey Siri, tak vám Siri bude naslouchat a možnost pro psaní příkazu se nezobrazí. Stejnou funkci lze aktivovat i v iOS či iPadOS – stačí přejít do Nastavení -> Zpřístupnění -> Siri, kde aktivujte Zadávání textu pro Siri.