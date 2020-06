7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (19. 6. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Stažením aplikace NewfyMoji si zpřístupníte více než 200 různých samolepek, které nesou tematiku Novofundlandského psa. Pokud tedy pro komunikaci s rodinou či přáteli používáte výhradně nativní řešení iMessage, tak byste si rozhodně neměli nechat ujít dnešní nabídku a aplikaci NewfyMoji si zdarma stáhnout.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)

Napadlo vás někdy, jaké by to asi bylo, kdybyste se mohli ocitnout v kůži piráta, zkusit si prožít jejich život a vydat se vstříc dobrodružství? Jestli jste si na tuto otázku odpověděli ano, rozhodně byste neměli přehlédnout hru StoryToys Pirate Princess. V této hře se ocitnete v roli princezny Isabel, která se rozhodla jít na večírek převlečena za piráta. A přesně tady začíná její příběh, kdy se přímo ponoří do pirátského světa a vyzkouší si zcela jiný život.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Jestliže hledáte nějaký kvalitní nástroj pro psaní poznámek či dokumentů na vašem iPhonu nebo iPadu, možná by vás mohla zaujmout aplikace GTW – Markdown & Text Editor. S pomocí tohoto programu si můžete zapisovat nejrůznější záležitosti v podobě obyčejného textu, který můžete v případě obohatit o formátování.

Původní cena: 149 Kč (99 Kč)

Považujete se za fanouška motosportu a terénních motorek? V takovém případě byste si rozhodně měli stáhnout hru Moto Hero, ve které se zhostíte role řidiče zmiňované terénní motorky a vaším úkolem bude, abyste co možná nejlépe dokončili různé trasy. Na nich budete muset sbírat různé body, provádět salta a ostatní triky a snažit se o co možná nejkratší čas.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Hra Top Bike-Best Motorcycle Stunt se velice podobá výše zmiňovanému titulu Moto Hero. V této hře se totiž také ocitnete na terénní motorce a budete muset na trasách provádět ty nejrůznější triky. Čeká na vás velice snadné ovládání, více než 70 různých úrovní a na výběr budete mít z deseti motorek.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Hrajete častokrát deskové hry, u kterých je potřeba házet kostkou, a proto hledáte způsob, kterým byste kostku dokázali nahradit? S tímto by vám mohla pomoci aplikace Dice Bag – 3D dice, která přímo reprezentuje samotný hod kostkou. Jednoduše si nastavíte, s jakými kostkami potřebujete hrát a o zbytek se postará aplikace za vás.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Práce operátora tísňové linky není rozhodně žádný med. O tom se můžete přesvědčit sami ve hře 911 Operator, kde se role zmiňovaného operátora sami zhostíte. Vaším úkolem bude, abyste odpovídali na příchozí telefonáty, posílali záchranné složky k daným místům, poskytovali volajícím rady a také se vypořádali s falešnými poplachy.