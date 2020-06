Nový 12” MacBook se blíží. Dostane procesor od Applu i proklínanou klávesnici

Že Apple pracuje na vlastních počítačových procesorech není již pěkných pár měsíců žádné tajemství. Kalifornský gigant sice tento projekt oficiálně nepotvrdil, z jeho kroků je však více než jasné, že práce na procesorech probíhají. Ty jsou navíc dle všeho již tak daleko, že si může Apple dovolit již brzy vypustit první Mac s vlastním procesorem. Jednat by se mělo konkrétně o oživený 12” MacBook, jehož premiéra by mohla proběhnout teoreticky už příští pondělí.

Blížící se příchod 12” MacBooku s procesorem designovaným Applem potvrdil o víkendu i přesný leaker Fudge na svém Twitteru. Dle něj by měl být procesor vycházet z čipsetu určeného pro letošní iPhony, díky čemuž zřejmě ponese i označení A14X. Co se týče jeho odhalení, první pohled bychom si mohli užít už příští týden na WWDC s tím, že launch by mohl s ohledem na iPhony 12 s procesory A14 proběhnout až na podzim letošního roku.

Fotogalerie Macbook nalepky nahled Macbook 12" nálepka Macbook 12 space gray nahled Apple Macbook 12" Apple Macbook 12 nahled Apple MacBook 12" Sapce Gray 2018 Macbook nabijecka nahled Apple MacBook 12" a nabíječka +7 Fotek Macbook space gray nahled MacBook 12" space Gray off-white nálepka Macbook zada nahled MacBook 12" na klíně Macbook rose gold nahled Macbook 12" rose gold záda Psani na macbooku nahled Macbook 12" psaní Macbook 12 nahled Počítač Apple MacBook 12" Macbook nahled Psaní na Macbook 12" Vstoupit do galerie

Co se týče výkonnosti procesoru, ta by měla být na velmi dobré úrovni a to i přes minimální energetickou úsporu. Jeho nasazení by navíc mohlo čistě teoreticky stroji zajistit i 5G konektivitu, pokud by jej tedy Apple přizpůsobil i systémem antén a potřebným modemem. Ne vše je však u novinky zalité sluncem. Podle leakera se totiž kalifornský gigant snaží u 12” MacBooku zachovat za každou cenu jeho kompaktní rozměry, kvůli čemuž mu nevnukne Magic Keyboard, ale zanechá v něm motýlkovou klávesnici, která je mnohými jablíčkáři označována za jeden z největších přešlapů Applu v novodobé historii. Nezbývá tedy než doufat, že se mu její neduhy podaří vymýtit co možná nejvíc.