Apple chystá na letošek 23” iMac i větší iPad Air

Letošní rok bude zřejmě na nové Apple produkty opravdu bohatý. Po přepracovaných MacBoocích Air a Pro, 4. generaci iPadů Pro či iPhonu SE je totiž před námi ještě celá řada odhalení v čele s iPhony 12 či redesignovanými iMacy. Právě iMacy jsou v posledních týdnech skloňovány snad ve všech pádech, jelikož se očekává jejich představení na WWDC. Z posledních kroků Applu se sice zdálo, že se upgrade dotkne jen většího, 27” modelu, avšak nyní se zdá, že i příznivci menších modelů si přijdou na své.

Dobře informované zdroje asijského portálu DigiTimes tvrdí, že na druhou polovinu letošního roku má Apple přichystané představení 23” iMaců nových generací iPadů Air a mini. Jelikož však WWDC spadá ještě do první poloviny letoška, premiéru si na něm odbijí jen 27” modely a menší 23” iMacy dorazí o něco později – možná až na podzim. Co se týče jejich designu, očekávat se dá výrazné zúžení rámečků kolem displeje, díky čemuž by měly být stroje podobné vloni představenému Pro Display XDR. Díky užším rámečkům by navíc Apple vůbec nemusel sahat na jejich velikost a jejich těla tak nechat v rozměrech, kterými se nyní chlubí 21,5” modely.

iPady na scéně

Spolu s novou verzí menšího Macu se svět dle DigiTimes dočká i nových generací iPadů – konkrétně modelů Air a mini. Zatímco u druhého modelu jsou veškeré technické specifikace stále tajemstvím, iPad Air by si měl dle zdrojů úhlopříčkově polepšit ze současných 10,5” na 10,8” a to nikoliv zvětšením těla, přepracováním rámečků kolem displeje. By by se měly nově podobat těm, které Apple využívá u iPadů Pro. Proto se dá ostatně očekávat i nasazení Face ID namísto Touch ID. Ani zde však bohužel přesný termín představení neznáme.