Příchod nového iMacu za pár dní je prakticky jistý

Zatímco ještě před pár dny jen málokdo věřil v to, že se v dohledné době dočkáme zbrusu nových iMaců, nyní se zdá, že se jejich představení už nelze vyhnout. Soudit tak lze jak z úniků informací o nich, tak i skladových zásobách starších generací a nově i registrace nového počítače s macOS v databázi Eurasijské ekonomické komise, ve které se musí všechny chystané produkty prodávané na území zemí, které tato komise “spravuje”, objevit.

Nový Mac nese dle databáze označení A2330 a tepe v něm macOS 10.15. V databázi je veden jako klasický osobní počítač s příslušenstvím, stejně jako tomu je u všech předešlých iMaců. Poměrně zajímavé nicméně je, že jsou v databázi zanesena data jen pro jeden model, zatímco iMay se očekávají jako již tradičně ve dvou velikostech. Je však možné, že druhý model bude “doregistrován” co nevidět. Co se týče dalších detailů, databáze bohužel už o stroji nic dalšího neprozrazuje. Díky únikům informací však máme údajně počítat s výraznou změnou designu ve formě zúžení rámečků kolem displeje, nasazením bezpečnostního čipu T2 či grafickými kartami AMD Navi. Skvělé je i to, že ve všech variantách stroje by mělo být nasazeno SSD, které je citelně rychlejší než HDD, potažmo Fusion Drive.

Připravují se už u iPhony

Nový iMac není tím jediným, co si nyní Apple do databáze zaregistroval. Kromě něj se v ní totiž objevilo už i několik identifikátorů smartphonů, za kterými se takřka stoprocentně ukrývají chystané iPhony 12. Tyto záznamy však budou ještě zcela určitě Applem zaktualizovány, jelikož v nich je uvedeno například to, že v telefonech běží iOS 13 a nikoliv iOS 14, se kterým iPhony 12 dorazí na pulty obchodů. V tomto směru se však nejedná o nic zvláštního, jelikož Apple své chystané iPhony “přeregistrovával” kvůli úpravám i v minulosti.