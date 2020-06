Byli jsme se podívat, jak vypadají koronavirová opatření ve vídeňském Apple Store

První polovina letošního roku není pro Apple v žádném případě veselá. Kvůli pandemii koronaviru byl totiž nucen po celém světě v jejím průběhu uzavřít všechny své kamenné pobočky a kanceláře, což se zcela určitě podepsalo i na jeho ziscích. Pandemie však naštěstí již pozvolna ustupuje, díky čemuž mohou jeho obchody pomalu znovu otevírat své brány. Patří mezi ně i vídeňský Apple Store, který znovu otevřel zhruba před měsícem. Stále v něm však platí striktní bezpečnostní pravidla.

Do vídeňského Apple Storu jsme se dnes rozhodli vypravit i my, abychom si jeho “koronavirový” režim vyzkoušeli na vlastní kůži. Ten lze ve zkratce popsat jako velmi striktní. Hned u vchodu vás přivátá cedule s německy psaným textem oznamujícím, že kvůli ochraně pracovníků i návštěvníků je vstup do obchodu omezen na menší počet lidí, aby v něm bylo možné zachovat minimální rozestupy dva metry. Zároveň je nutné, aby všechny osoby v obchodě měly zakrytý nos a ústa. Kromě tohoto opatření se doporučuje využít dezinfekci rukou, která je v obchodě k dispozici.

Před vstupem do obchodu měří zaměstnanci Applu návštěvníkům teplotu s tím, že pokud překročí rizikovou mez (její přesnou hodnotu bohužel neznáme), do obchodu člověka nevpustí. Apple nicméně na ceduli u vstupu všechny uklidňuje, že data z měření nejsou nikde ukládána a slouží čistě jako “jednorázová vstupenka” do jeho prostor.

Co se týče režimu v samotném obchodě, ten vypadá s trochou nadsázky jako z jiné planety. Pokud jste ve vídeňském nebo vlastně i jakémkoliv jiném Apple Storu již někdy byli, jistě si vzpomínáte, jak zaplněný obchod byl. To však nyní absolutně neplatí, jelikož je obchod takřka liduprázdný a tedy i bezpečný. Zaměstnanci Applu do něj pouští jen určitý počet lidí, který nesmí být překročen a tak platí, že pokud je počet naplněn, další lidé musí čekat před vstupem, než návštěvníci uvnitř vyjdou a uvolní jim kapacitu. V obchodě je pak spousta zaměstnanců Applu s hadříky a dezinfekcemi, kteří se snaží naprosto vše dokonale dezinfikovat a tím tak snižovat riziko nákazy. A mimochodem – nepočítejte s tím, že se s vámi dají do přátelské konverzace, jako tomu bylo dříve. Bezpečnost je pro ně totiž nyní na prvním místě.

Ve výsledku se tak dá říci, že návštěva Apple Storu v době koronaviru není žádným velkým zážitkem, jelikož je na míle vzdálená normálu. Na druhou stranu je však rozhodně dobře, že se na podobná pravidla myslí a striktně se dodržují, protože jen takto se svět dokáže koronaviru (doufejme) jednou provždy zbavit a vrátit se do normálu. Snad tedy bude i naše další návštěva této prodejny zcela normální.