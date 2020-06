Apple si mne ruce, již relativně brzy by mohl v iPhonech používat 3nm procesory

Jeden z nejdůležitějších a nejcennějších dodavatelů Applu, společnost TSMC, se již delší dobu snaží zlepšit své výrobní postupy a postupně přejít na 3nm čipy. Po dlouhých letech výzkumu tak představitelé přispěchali s informací, že chystaný procesor Apple A16, jenž má podle odhadů dorazit na pásy výrobních linek ke konci roku 2022, bude pravděpodobně touto novou technologií disponovat. Po dlouhé době tak půjde o poměrně významnou evoluci, která je sice stále hudbou budoucnosti, ale zato nabízí pohled do zákulisí toho, jak by jednou mohla výroba procesorů pro iPhony a iPady jednou vypadat.

Jablečná společnost si na kvalitní dodavatele a výrobce potrpí. O tom svědčí už jen skutečnost, že si firmu TSMC vydržuje a považuje ji za svého hlavního spojence, alespoň co se procesorů a nových technologií týče. TSMC totiž již několik let pracuje na novém výrobním postupu, který by umožnil ztenčit čipy a nabídnout variantu 3nm místo aktuálních 5nm. Ač to však až dosud vypadalo, že tato menší revoluce dorazí až za mnoho let, nakonec bychom podle nejnovějších informací nemuseli čekat tak dlouho. Momentálně totiž výrobce pracuje na výrobě 5nm čipů a jejich vylepšených verzí a v roce 2021 by s prvními prototypy mohl postupně přejít právě na technologii 3nm. Tento přechod by znamenal zjednodušeně řečeno příchod výkonnějších procesorů s nižší energetickou spotřebou.

Dá se očekávat, že v druhé polovině roku 2022 by se objem výroby výrazně zvýšil, zejména tedy s příchodem Apple A16 a procesorů nové generace pro iPhone a iPad. Ačkoliv není vyloučeno, že by se této výrobní technologie mohl dočkat již čip Apple A15, pravděpodobnější je v tomto ohledu spíše jeho nástupce. Ostatně, není divu, že se 3nm procesorů dočkáme tak brzy. Společnost TSMC investuje do výzkumu nemalou částku a Apple se neustále snaží o inovaci, která by zajistila čipy nové generace. Zároveň se výrobce rozhodl přesunout většiu své výroby do Spojených států, konkrétně do Arizony, což by ulehčilo nákladům a z dlouhodobého hlediska by tento krok mohl být přínosem. TSMC do výstavby továren chce investovat přes 12 miliard dolarů s tím, že výroba by mohla započít v roce 2024. Uvidíme, jak nakonec celý projekt dopadne a zda nedojde ke zpoždění. Příchod 3nm čipů, zejména v souvislosti s novým procesorem Apple A16, by ale rozhodně Applu zajistil nezanedbatelnou konkurenční výhodu.