Oblíbený komunikátor Signal už není vázaný jen na jeden iPhone: Jak převést zprávy na nové zařízení?

Aplikace umožňující šifrovanou, nezávadnou komunikaci jsou čím dál oblíbenější a jakousi ikonou se v tomto ohledu stal pravděpodobně Telegram. Když však ostatní vývojáři zjistili, jak velký úspěch platforma sklidila, pustili se také do vlastních projektů, díky čemuž vznikla alternativní aplikace Signal. Ta nabízí minimalistické uživatelské rozhraní, nepřeberné množství šifrovacích prvků a především efektivní a rychlý způsob jak si s přáteli vyměňovat zprávy, aniž byste museli spoléhat na jakoukoliv třetí stranu, co vaše data ukládá. Jedinou nevýhodou je ale v mnoha případech přesun dat poté, co se rozhodnete přejít na nové jablečné zařízení. Naštěstí Signal nabízí nové elegantní a jednoduché řešení, které vám v několika rychlých krocích předvedeme.

Pokud jste někdy používali aplikaci Signal, jistě nám dáte za pravdu, že se jedná o jeden z nejpříjemnějších a uživatelsky nejpřívětivějších zážitků. Na rozdíl od Messengeru nebo konkurenčního Telegramu totiž software neobsahuje omáčku okolo, ani spoustu nepodstatných prvků, které vás jen odrazují od samotného účelu používání. Aplikace nabízí jednoduché a praktické psaní zpráv, které jsou ještě navíc k tomu šifrované a chrání vaše soukromí. Přílišná bezpečnost může být ale leckdy na škodu, zejména v případě, kdy si chcete přenést historii zpráv a data z jednoho jablečného zařízení na druhé. Vývojáři Signalu ale neváhali a v blogovém postu nám ukázali jasný návod, jak toho pomocí nové funkce docílit. Vše je pochopitelně šifrované end-to-end a díky přesunu dat pomocí AirDrop můžete i velké množství informací zpracovat za relativně krátkou dobu.

Jediným požadavkem je mít při ruce starý iPhone či iPad, stáhnout si Signal na nové iOS zařízení a následně otevřít nově nainstalovanou aplikaci. Poté již stačí zadat telefonní číslo, pod kterým jste se přihlašovali a systém vám automaticky nabídne možnost převést data z předchozího iOS zařízení. Software se během několika sekund spáruje s vaším starým telefonem či tabletem a vyzve vás k potvrzení přesunu. Na novém iPhonu či iPadu se poté zobrazí QR kód, který oskenujete a během několika málo minut se veškerá historie zpráv, včetně kontaktů a přátel, převede na nové zařízení. Samozřejmě se nebudete bát kompromitovaných dat, veškerá komunikace probíhá pouze mezi zvolenými dvěma telefony. Rozhodně se však jedná o příjemnou funkci, která spoustě uživatelů ulehčí jejich život.