Jak jsou na tom nyní Netflix, YouTube a další služby s kvalitou streamování po koronavirovém útlumu

Koronavirová pandemie nezasáhla pouze fyzický, reálný svět a jeho zákonitosti. Svůj boj si totiž užili také operátoři a poskytovatelé internetu, kteří doslova ze dne na den zaznamenali nárůst v desítkách procent a některé sítě to zkrátka nevydržely. Ostatně, jakmile byla vyhlášena celosvětová pandemie a většina států doporučila, či snad nařídila svým občanům zůstat pokud možno doma, zvedlo se využití internetu a dalších komunikačních prostředků, což vedlo k nutnosti uměle snižovat rychlost streamování. K tomu se uchýlil například Netflix, Apple se svou službou Apple TV+ a mnohdy i YouTube. Datová centra nebyla na takovouto zátěž vybavena a než aby společnosti riskovaly výpadky, raději ubraly na kvalitě. To se ale naštěstí postupně vrací do normálu.

Pokud jste v posledních několika týdnech zavítali na internet, či snad využili některou z populárních streamovacích služeb, jistě jste si všimli nenadálého poklesu kvality. Jednalo o opodstatněný jev, způsobený koronavirovou pandemií a hromadnou migrací do virtuálního prostředí. Rázem se totiž všechny firmy pokoušely fungovat a pracovat online, distanční výuka se stala novou normou a i lidé, co by běžně po Netflixu ani nesáhli nakonec skončili přikováni k obrazovkám. Neodmyslitelně tak bylo nutné snížit kvalitu streamu, o což se pokusil Netflix, Apple, YouTube i další oblíbené platformy. Například zrovna první jmenovaný gigant musel snížit přenos videa z 15.25 megabitů, což umožňovalo pohodlné streamování ve 4K, na polovinu, tedy 7.62 megabitů. Tato rychlost měla mnohdy problém i s pořádným FullHD, natož kompresovaným 4K, což řadu uživatelů pořádně rozladilo. Video se navíc zasekávalo a na načítání jste si často museli pár hezkých desítek vteřin počkat.

Podle nejnovějších informací ale Netflix navrací rychlost opět do normálu, o čemž svědčí zprávy z celé Evropy, včetně Velké Británie a Německa. Ostatně, rychlost si můžete vyzkoušet sami a pokud disponujete 4K, rozdíl ihned poznáte. Hůře na tom však bylo Apple TV+, kde si uživatelé často stěžovali na pixelovou mřížku, špatné vykreslení obrazu a kvalitu o pouhých 670 pixelech. To je oproti standardnímu 4K HDR streamu výrazný rozdíl. I Apple se ale již naštěstí umoudřil a začal rychlost postupně zvedat, díky čemuž se navrátila zpět i původní kvalita, která byla ještě před měsícem poměrně tristní. Jediným potížistou tak zůstává YouTube, potažmo Google, který se ještě neodhodlal nahodit zpět původní rychlosti. Streamování videa si bohužel stále užijete maximálně ve 480p místo původních 1080p. Konec konců, jedná se o nejvytíženější platformu, a tak není divu, že se představitelé uchýlili k tak drastickému kroku. Místo 5 megabitů tak nabízí pouhých 1.1 megabitu, a byť si pochopitelně můžete rozlišení zvýšit, musíte počítat se zpomalením a častým načítáním. V případě méně používaných služeb jako Hulu, HBO GO a Disney+ byste však neměli narazit na jakékoliv problémy, alespoň dle vyjádření řady uživatelů. Uvidíme, zda se Google jako poslední mohykán rozhodne brzy navrátit vše do starých dobrých kolejí.