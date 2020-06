Unikl vzhled prvního prototypu iPhonu 13

Přestože se zraky všech v posledních týdnech upírají primárně k iPhonům 12 a jejich dokončení, Apple již pilně pracuje na jejich nástupci. Tím bude iPhone 13, který si svou premiéru odbude na podzim příštího roku a laťku jablečných telefonů opět mírně pozvedne. O tom, jak přesně by mohl vypadat, si nyní můžeme udělat obrázek díky japonskému portálu MacOtakara, jehož zdroje patří mezi ty nejpřesnější ve světě Applu.

Zdroje Japonců tentokrát vyzradily podobu jednoho z prototypů iPhonu 13. To jinými slovy znamená, že se nad vzhledem a vlastnostmi telefonu, který si můžete prohlédnout v galerii v tomto článku v Applu přemýšlí, avšak v tuto chvíli nelze říci, zda přesně tento typ nakonec společnost zvolí. Jedná se totiž zatím jen o testovací model. Co se týče jeho technických specifikací, má 5,5” a zřejmě tak v nabídce zastupuje 5,4” iPhone 12, který má dorazit letos. Ačkoliv se čile spekuluje nad tím, zda Apple příští rok neodstraní z iPhonů všechny porty, prototyp je osazen USB-C místo Lightningu. Za zmínku dále stojí usmrcení horního výřezu, díky čemuž by se plocha displeje citelně zvětšila a především by jí nic nenarušovalo. Všechny senzory by Apple zřejmě skryl do horního rámečku telefonu a pod jeho displej, čehož by měl být díky dosavadním technologiím již schopný.

Za povšimnutí rovněž stojí nové uspořádání čoček a senzorů fotoaparátu. Ten je sice zcela evidentně vytvořený jen schématicky, jasně z něj však vyplývá, že si u něj chce s umístěním všech prvků Apple také pohrát. Z makety odrážející design iPhonu 12 není nicméně zcela jasné, zda se modul fotoaparátu kvůli této změně zvětší jak do výšky či šířky, tak do hloubky. Jeho okraje sice vypadají relativně vystouplé nad zbytek zad, avšak se stoprocentní jistotou se to říci nedá.

Jak již bylo zmíněno výše, jelikož se jedná o prototyp, rozhodně není dobré vnímat tento únik jako finální podobu iPhonů 13. Ta se totiž může ještě určitým způsobem proměnit – ať už k lepšímu či horšímu. Zda se Apple tímto směrem vydá či si nakonec vybere směr jiný tak ukáže až čas a další úniky, které jistojistě přijdou.