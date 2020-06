Slovenský Telekom nabízí Internet v letadle i pro iPhony, čeští jablíčkáři u T-Mobilu stále čekají

Přestože to ještě před pár týdny na zahraniční dovolené moc nevypadalo, vzhledem k uklidňující se situaci okolo pandemie koronaviru se zdá, že se milovníci cestování přeci jen v létě do zahraničí podívají. Mnozí z nich pak zvolí zcela určitě pro své cestování letadla, jelikož jsou suverénně nejpohodlnějším a nejrychlejším způsobem přepravy z místa na místo. Není však vše zlato, co se třpytí. Například internetové připojení není na jejich palubách ničím zcela běžným. To se sice snaží změnit operátoři po celém světě, avšak nástup “letadlového internetu” je stále poměrně pomalý.

Na konci minulého roku jsme vás informovali o tom, že T-Mobile (a jeho odnože všude po světě) spustil nový projekt s názvem Internet v letadle, díky kterému má být možné poměrně jednoduše přes mobilní aplikaci zajistit vcelku slušné WiFi připojení během letu. Zdánlivě skvělá služba, která byla zprvu zdarma, má však alespoň pro tuzemské klienty T-Mobilu háček. Pokud totiž vlastní iPhony, mají i dobrého půl roku po startu bety této služby smůlu, jelikož jí iOS aplikace nepodporuje. Na vybraných evropských letech provozovaných společnostmi Lufthansa, Eurowings a Austrian Airlines si tak internet v letadle od T-Mobilu užijí jen Češi vlastnící telefony s Androidem.

Celá situace se dá obecně označit za poměrně překvapivou, jelikož například Telekom u našich slovenských sousedů nabízí podporu služby jak pro Androidy, tak iPhony od jejího prvopočátku. Vzhledem k tomu se tak nedá očekávat, že by byla její implementace přespříliš složitá. Na druhou stranu je nutné brát v potaz to, že spousty projektů v posledních měsících zbrzdil právě koronavirus a je proto možné, že i implementace internetu v letadle do české iOS aplikace byla kvůli němu odložena. Pokud se tedy letos chystáte do zahraničí letadlem i vy a rádi byste si na jeho palubě internet od T-Mobilu užili, nezbývá vám než doufat, že se vše stihne.