Odměňte s iStores.sk své blízké za studijní úspěchy a inspirujte je k dalším skvělým výkonům

Komerční sdělení: Přestože je konec letošního školního roku o poznání zvláštnější než roky předešlé, sluší se jej náležitě oslavit – tedy minimálně v případě, že jste jej vy či vaši blízcí zakončili úspěšně. Pokud tomu tak je, mohla by vás potěšit nová akce iStores.sk běžící od 1. do 28. června, jelikož máte díky ní možnost získat k nákupům Apple produktů skvělé bonusy.

Pokud jste letošní školní rok zakončili ve velkém stylu a cítíte se na velkou odměnu, pořiďte si u iStores.sk Mac, jelikož k němu můžete získat bonus v hodnotě 100 euro (pokud tedy sáhnete po vybraném modelu). Další bonusy jsou pak možné získat k iPadům – konkrétně k řadě Pro je to 50 euro a ke zbytku pak 20 euro. Rozhodně se tedy nejedná o zanedbatelné částky, které byste dennodenně našli na chodníku.

Nejste-li zrovna v současnosti při penězích, nezoufejte. Nakupovat můžete bez problému i na splátky a to skutečně výhodně. Při nákupu stačí zaplatit 10 % ceny produktu a zbytek následně doplatíte v 15 měsíčních splátkách. Díky tomu si tak můžete například nový MacBook dopřát už od 78 euro měsíčně, iPad pak dokonce od 25 dolarů měsíčně. Tím ale dobré zprávy rozhodně nekončí. K nákupu všech Maců totiž můžete dále získat kancelářský balík Office až o 30 euro levněji. Další dobrou zprávou je to, že na akci ohledně konce školního roku má nárok naprosto každý, pro její uplatnění tedy nemusíte dokládat ISIC či ITIC. Je však potřeba brát v potaz to, že akci nelze kombinovat se studentskými slevami a tudíž si musíte vybrat, zda je pro vás výhodnější nynější akce či dlouhodobá studentská sleva.