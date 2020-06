O Elonu Muskovi je známé, že pro ostrá slova nemusí jít daleko. Muskovi vadilo, že internetový obchod Amazon odmítl vydat knihu Alexa Berensona – Unreported Truths about COVID-19 and Lockdowns. Na svém Twitteru označil společnost za monopol a vyjádřil přání o jeho rozpadu.

Time to break up Amazon. Monopolies are wrong!

— Elon Musk (@elonmusk) June 4, 2020