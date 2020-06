Přečtěte si otevřený dopis šéfa Applu reagující na masové nepokoje v USA kvůli smrti George Floyda

Ředitel společnosti Apple Tim Cook dnes na webových stránkách firmy zveřejnil svůj otevřený dopis, ve kterém se vyjadřuje k nedávným protestům a nepokojům na území Spojených států. Zmíněné akce vypukly v souvislosti se smrtí George Floyda v průběhu policejního zásahu. Cook tento zásah ve svém dopise označil za „nesmyslné zabití“. Šéf Applu v dopisem dále uvádí, že by Američané měli držet spolu a pochopit strach a rozhořčení, pramenící z nedávných událostí i z dlouhé historie rasismu.

Dopis s nadpisem „Speaking up on racism“ je k přečtení na americké verzi webu společnosti Apple.

„Právě teď je hluboko v duši našeho národa a v srdcích milionů lidí zarytá bolest. Abychom mohli stát spolu, musíme se postavit jeden za druhého, a přiznati si strach, zranění a rozhořčení, vyprovokované nesmyslným zabitím George Floyda a historií rasismu, která trvá mnohem déle. Bolestivá minulost přetrvává dodnes – nejen v podobě násilí, ale v každodenních zkušenostech s hluboce zakořeněnou diskriminací. Pozorujeme to v našem systému trestního soudnictví, v disproporčním nárůstu chorob v černých a hnědých komunitách, v nerovnostech služeb ve čtvrtích a ve vzdělání, kterého se dostává dětem. Zatímco se naše zákony změnily, realita je taková, že jejich ochrana neplatí univerzálně. Od dob, kdy jsem vyrůstal, jsme v Americe zaznamenali jistý postup, stejně tak je ale pravda, že barevné komunity musí i nadále čelit diskriminaci a traumatům. Od spousty z vás jsem slyšel, že máte strach – strach ve svých komunitách, strach ve svých každodenních životech, strach ve vaší vlastní kůži. Naše společnost není hodna oslavování, pokud nemůžeme každému člověku, který své zemi dává poskytuje svou lásku, práci a život, zaručit osvobození od strachu. Naší misí v Applu bylo a vždy bude vytváření technologií, které umožňují lidem měnit svět k lepšímu. Vždy jsme čerpali sílu z rozmanitosti, a v našich obchodech po celém světě byli vždy vítáni všichni lidé bez rozdílu, snažíme se vybudovat Apple, který je přístupný všem. Ale musíme toho udělat víc. Zavazujeme se k tomu, že budeme i nadále pracovat na tom, abychom do potřebných školních systémů mohli dodávat nezbytné zdroje a technologie. Zavazujeme se k tomu, že budeme i nadále bojovat proti nespravedlnostem vůči životnímu prostředí – jako jsou klimatické změny – které se dotýkají i černých a jinak barevných komunit. Zavazujeme se k tomu, že se budeme i nadále snažit propagovat inkluzi a rozmanitost, aby byla slyšet každá skvělá myšlenka. Podporujeme organizace, jako Equal Justice Initiative, které bojují proti rasové nespravedlnosti a masovému zavírání. Aby mohlo dojít ke změně, musíme přehodnotit náš vlastní pohled a naše vlastní činy ve světle bolesti, která je hluboce cítit, ale je často ignorována. Otázky lidské důstojnosti nemohou stát stranou. K černé komunitě – vidíme vás. Záleží na vás a záleží na vašich životech. Tohle je chvíle, kdy řada lidí nechce nic jiného než návrat k normálu, nebo ke statutu quo, což je pohodlné pouze tehdy, když odvrátíme svůj pohled od nespravedlnosti. Může být těžké to přiznat, ale už samotná touha po něčem takovém je znakem privilegovanosti. Smrt George Floyda je šokujícím a tragickým důkazem toho, že musíme usilovat o více než jen „normální“ budoucnost, a vybudovat takovou, která bude odpovídat nejvyšším ideálům rovnosti a spravedlnosti. Slovy Martina Luthera Kinga:’Každá společnost má své ochránce statutu quo a svá bratrstva lhostejných, která prospí revoluci. Dnes naše vlastní přežití závisí na naší schopnosti zůstat bdělí, přizpůsobit se novým myšlenkám, zůstat ostražití a čelit výzvě, kterou přináší změna‘. S každým nádechem se musíme odhodlat k tomu, abychom my byli tou změnou, a abychom vytvářeli lepší, spravedlivější svět pro všechny.“