Apple míří k překonání dalšího milníku. Do čtyř let bude mít hodnotou 2 bilionů dolarů

Jablečná společnost si potrpí na milníky, především ty velké, kterých se zatím nepodařilo dosáhnout jakékoliv jiné společnosti. O tom konec konců hovoří už jen fakt, že se v roce 2018 Apple stal největší obchodovatelnou společností na světě a překonal hranici hodnoty 1 bilion dolarů. Analytikům a akcionářům to ale nestačí, a tak pomalu a opatrně předvídají, kdy se technologickému gigantovi podaří pokořit další milník, konkrétně 2 biliony dolarů, a nastolit kompletní dominanci v korporátním i technologickém světě.

Ač má Apple spoustu konkurentů, z nichž některým rostou prodeje raketovým tempem, společnost stále může u srdce hřát skutečnost, že jako vůbec první překonala pomyslní historický milník, což se zatím žádnému jinému výrobce nepodařilo. V roce 2018 totiž jablečná společnost pokořila hodnotu 1 bilion dolarů, což je na veřejně obchodovatelnou firmu více než dost. Zasloužil se o to především boom v prodejích a strmý nárůst využívání služeb, který Applu zajistil toto příjemné privilegium a místo na výsluní. Analytici ale neusínají na vavřínech a většina z nich očekává další prudký růst, konkrétně na dvojnásobnou hodnotu. Stejně tak i analytik Amit Daryanani ze společnosti ISI, podle nějž by se technologický gigant měl držet svého rybníčku. Amit nedoporučuje přeskakovat do dalšího odvětví, místo toho by se měl Apple věnovat výhradně nositelným zařízením, smartphonům a službám, tak jako doposud, a příliš neriskovat.

Konec konců, právě nositelná zařízení jsou pro jablečnou společnost zlatým dolem, a stejně tak služby. Ač totiž prodeje iPhonů spolu s celým trhem padají a MacBooky na tom nejsou o moc lépe, AirPods a Apple Watch stále trhají rekordy. Jen tato dvě zařízení by měla Applu brzy vynést až 60 miliard dolarů, zatímco segment služeb by měl společnosti zajistit dalších 100 miliard, zejména díky svým velkým maržím a nízkým nákladům. Uvidíme, jak se Applu bude nadále dařit, ale dosavadní prognózy jsou více než příznivé.