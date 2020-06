Úsměvná chyba: Googlu unikla beta Androidu 11 ještě před oficiálním startem testování

Google řeší v posledních hodinách skutečně nevšední problém. Poté, co o víkendu odsunul oficiální vypuštění první veřejné bety Androidu 11 z této středy na neurčito, mu totiž včera večer beta přeci jen unikla. Někteří uživatelé si jí tak mohou i přes nevoli ze strany Googlu užívat s předstihem.

Nová verze operačního systému Android je už kvůli využitelnosti Android OS jako takového jedním z nejočekávanějších operačních systémů tohoto roku. O to víc je únik bety, díky kterému si lze systém s předstihem detailně prohlédnout, překvapivější. Nutno nicméně podotknout, že ani zdaleka ne všichni majitelé kompatibilních androidích telefonů si betu užívají. Dostupná totiž byla jen na Pixelech 4 XL od Googlu, přičemž i na těch se v tuto chvíli dle dostupných informací již nezobrazuje, jelikož Google její chybné uvolnění utnul na svých serverech, přes které se šířila. Na to, jak Android 11 v první veřejně dostupné betě vypadá se můžete podívat v galerii vedle tohoto odstavce.

Nutno podotknout, že šíření nových bet a potažmo i systémů je v případě Androidu odlišné od systému, který využívá Apple. Přestože tak lze únik veřejné bety Androidu 11 označit za pořádnou nepříjemnost, rozhodně jí nelze srovnávat například s únikem bety iOS 14. Android totiž své systémy po představení zpřístupňuje vývojářům skrze Developer Preview, díky kterým si tak o nich svět může udělat obrázek ještě předtím, než si je může osahat prakticky každý. Veřejné beta testování systému je pak zpravidla rozštěpeno mezi výrobce a neprobíhá na všech modelech, ale většinou jen na top modelech dané značky. Zároveň platí, že beta testování nebývá dostupné úplně všude, nýbrž jen v některých zemích.

Bude vcelku zajímavé sledovat, jak se k nechtěnému uvolnění bety Google v následujících hodinách či dnech postaví a zda se nakonec přeci jen nerozhodne dodržet svůj původní plán a veřejnosti jí oficiálně uvolnit už zítra – tedy ve středu 3. června. Tímto krokem by zabil hned dvě mouchy jednou ranou, avšak musel by se smířit s tím, že kvůli současné situaci ve světě a především pak v USA by byl launch odsunutý na druhou kolej.