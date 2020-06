O iPady je čím dál větší zájem, displeje pro ně nově vyrobí i LG

Ač většina společností smutní nad koronavirovou pandemií a připravuje na nejhorší, včetně neodmyslitelného poklesu prodejů, Apple se může krátkodobě zaradovat. Prognóza pro akcionáře sice zněla ještě před necelými dvěma měsíci tak, že čísla dodaných kusů poletí volným pádem, avšak podle všeho se jablečná společnost mírně unáhlila. Je sice pravda, že iPhony a MacBooky zažijí krušné časy, ale v případě iPadů se jedná o opačný trend. Poptávka po nich je natolik vysoká, že Apple nestíhá vyrábět, a tak požádal dodavatele LG Display, aby zajistil přísun dalších součástek včetně obrazovek.

Zprávy, spekulace a analýzy prodejů v příštích měsících jsou poslední dobou jako na horské dráze. Zatímco jedni tvrdí, že se trh rychle vzpamatuje a bude opět růst, další předpovídají delší útlum a především větší saturaci. Ať už je to tak či onak, v případě jablečných telefonů a počítačů se pesimistické prognózy prozatím plní a prodeje přirozeně kvůli koronavirové pandemii klesají. Co se však iPadů týče, jedná se o zcela jinou písničku. Především v Číně totiž lidé začali těsně po vypuknutí pandemie v březnu vykupovat tablety, a to zejména kvůli domácí výuce a práci z domova. Za běžných podmínek by se jednalo o nanejvýš pozitivní zprávu, jelikož by dodání nových kusů nestálo nic v cestě. To by ale Applu nesměla kazit kšefty stále se šířící nákaza koronaviru.

V praxi to tedy znamená, že v Číně rychle docházejí zásoby a Apple nemá jak zaplnit sklady, především kvůli tomu, že výroba v mnoha ohledech stále poměrně stagnuje a bude trvat ještě pár měsíců, než se naplno rozjede. Tak či onak, jablečná společnost neváhala a celou situaci pojala po svém. Svým dodavatelům tedy rozeslala speciální požadavek, v němž se zmiňuje o okamžité zvýšené výrobě dalších kusů, zejména obrazovek. Předním dodavatelem je v tomto ohledu výrobce LG Display, který dosud za BOE a Sharp poněkud zaostával, ale nyní má možnost plně prokázat svůj potenciál. Konec konců, Apple se v minulosti již mnohokrát zmínil, že chce dát LG Display šanci. Společnost tak začne displeje vyrábět již zkraje června, kdy je bude obratem dodávat k další montáži.