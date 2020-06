Některé iPady Pro trpí po přechodu na iPadOS 13.4.1 a 13.5 závažnou chybou

Majitelé některých 10,5-palcových iPadů Pro si po předchodu na operační systém iPadOS 13.4.1 a 13.5 začali stěžovat na to, že se jejich tablety staly prakticky nefunkčními. Zasekly se totiž v nekonečné smyčce opakovaného restartování – k rebootu údajně dochází někdy i pár vteřin poté, co se uživatelé přihlásí ke svému tabletu. Jedna ze stížností, pocházející ze 7. května, popisuje samovolný rebootu 10,5-palcového iPadu Pro v horizontu 30 a 45 sekund po přihlášení, a to i navzdory tomu, že v dané chvíli nebyly na tabletu spuštěné žádné aplikace. Dotyčný uvádí, že problémy u něj nastaly po přechodu na operační systém iPadOS 13.4.1. Problém se má nicméně týkat i výše zmíněného iOS 13.5.

Další podobná stížnost pochází dokonce z 10. dubna – její pisatel uvádí, že přecházel z iPadOS 13.3.1 na iPadOS 13.4.1. Další z uživatelů zase uvádí, že ho stejný problém potkal u jedenáctipalcového iPadu Pro, který se pro změnu restartuje každých deset minut. Další z uživatelů uvádí, že chtěl zmíněný problém řešit s uživatelskou podporou Applu. Bylo mu poskytnuto telefonní číslo, na které se má v případě potíží obrátit, dotyčný ale snahu vzdal poté, co musel absolvovat „frustrující proces ověřování“. Problém podle všeho začal s uvedením operačního systému iPadOS 13.4.1 a do současné chvíle ještě nebyl vyřešen – poslední stížnosti pocházejí z 29. května. Podle uživatelů prakticky neexistuje řešení – tovární reset údajně nezabírá, některým uživatelům ale pomohl včasný hard reset. Ten je ale zapotřebí provést ještě dříve, než se zařízení samovolně restartuje. Potíže sice zjevně souvisejí se zmíněnými aktualizacemi, není ale zcela jasné, zda jsou aktualizace jedinou příčinou opakovaného rebootu – jedna z příčin by mohla spočívat i v problémech s hardwarem. Jiné modely než iPady Pro podle všeho tímto problémem netrpí. Společnost Apple se k problematice nevyjádřila a není jasné, zda začala jakýmkoliv způsobem pracovat na opravě problému. Pokud jste se i vy po přechodu na iPadOS 13.4.1 setkali u svého iPadu Pro s popisovaným problémem, zkuste stisknout a povolit tlačítko pro zvýšení hlasitosti, totéž provést s tlačítkem pro snížení hlasitosti, a poté stisknout a dlouze podržet vypínací tlačítko na horní straně iPadu, dokud se neobjeví logo Apple.