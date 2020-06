Naznačil Facebook svým čerstvým krokem brzký příchod Dark Mode do mobilní aplikace?

Fanstránka Facebooku na stejnojmenné sociální síti zažila před pár hodinami malý grafický třesk. Facebook na ní totiž upustil z klasické modré barvy a jak svou profilovou fotku, tak fotku úvodní přebarvil do černé. Nejednoho uživatele tak okamžitě napadlo, zda se nejedná o předzvěst nasazení Dark Mode do mobilní aplikace, jelikož právě na toto vylepšení se čeká již dlouhé měsíce. Je tomu ale skutečně tak?

Odpovědět na výše položenou otázku není v kontextu s událostmi z posledních dní v USA vůbec jednoduché. Domovinou Facebooku totiž zmítají nepokoje kvůli brutálnímu policejnímu zákroku na člověka tmavé pleti, který po něm v nemocnici zahynul. Jelikož podobné scény do moderního světa v žádném případě nepatří, reakce lidí, ale i mnoha firem na sebe nenechala dlouho čekat. Přebarvení profilové a úvodní fotky Facebooku je tak možná propojeno právě s touto události. Ostatně, nasvědčovalo by tomu i sdílení vyjádření šéfa Facebooku Marka Zuckerberga, které se na fanstránce krátce před změnou profilové a úvodní fotky objevilo.

Na druhou stranu je nutné bez jakékoliv bagatelizace podotknout, že jsme byli v minulosti svědky celé řady podobně ohavných činů, které sice také vyvolaly obrovskou vlnu nevole, avšak ta se většinou přelila jen mezi běžnými lidmi a nikoliv firmami (či se ty do ní zapojily spíš poklidněji). Vymezení Facebooku změnou profilové a úvodní fotky by tedy bylo z tohoto hlediska svým způsobem unikátní a do značné míry nečekané. Z tohoto úhlu pohledu by tak naznačení příchodu Dark Modu změnou profilové a úvodní fotky určitě dávalo smysl. Je však potřeba říci, že propojení sdílení Zuckerbergova statusu o nepokojích se změnou fotek vázajících se ke zcela jinému tématu by bylo do jisté míry nešťastné nebo přinejmenším zvláštní. Závěrem se tedy dá říci maximálně to, že až čas ukáže, kde přesně tentokrát pravda. Spekulací ohledně (ne)předpovědi Dark Modu v mobilní aplikace je nicméně již nyní v komentářích tuna.