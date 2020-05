Podívejte se na skvělé gameplay video The Last of Us 2

The Last of Us Part II rozhodně platí za jednu z nejočekávanějších her. Včera zveřejněné gameplay video má 22 minut a rozhodně nám ukazuje, že se máme na co těšit. Ostatně posuďte sami v odkaze pod tímto odstavcem. Hra má vyjít 19. června jakožto exkluzivita pro PS4.