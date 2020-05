Poté, co koronavirus vystavil stopku na všechny letošní herní veletrhy, začnou vývojářská studia prezentovat své nové počiny alternativní formou. Web IGN tedy přišel se svou Summer of Gaming, kdy bude po celý červen streamovat herní odhalení. Nás ze všeho nejvíc zajímá datum 15. června, kdy je v plánu první gameplay video remaku první Mafie. Modleme se, ať to vypadá skvěle.