Apple chystá pro Apple Pencil další zajímavé vylepšení

Jablečná tužka je pro mnohé uživatele příslušenství, které neodmyslitelně k iPadu patří a nedokáží se bez ní obejít. Konec konců, jedná se o praktický a elegantní způsob, především pro umělce, kteří díky Apple Pencil mohou jednoduše kreslit a přenášet své vize do virtuálního prostředí. Pravda je však taková, že ač vyšla také druhá generace tohoto nenápadného zařízení, příliš velké změny se neudály a Apple byl v mnoha ohledech nanejvýš konzervativní. Nejnovější patent ale svědčí o tom, že se něco chystá a společnost zvažuje přidání speciálního tlačítka, jenž by reagovalo na dotyk a především tlak.

Apple je většinu času poměrně tajnůstkářský a nerad se dělí o podrobnější informace, zejména přijde-li na nové potenciální produkty a zařízení. Nejinak je tomu i u designově perfektní Apple Pencil, tužky, která se stala neodmyslitelnou výbavou mnoha uživatelů. Ač však zajišťuje elegantní a pohodlné užívání, řadě fanoušků chybí vyměnitelná špička, která je v případě konkurence standardem. Jablečná společnost totiž vytvořila celý systém tak, že sice perfektně zapadá do ekosystému, ale podobně jako v případě většiny ostatních zařízení od Applu nenabízí příliš prostoru pro vlastní zlepšení. Naštěstí ale technologický gigant vyslyšel prosby zákazníků, tedy alespoň podle nejnovějšího patentu, který zobrazuje přídavné tlačítko citlivé na dotyk a tlak. Pokud se ptáte, k čemu by tato vychytávka v případě Apple Pencil sloužila, pak k ničemu jinému než řadě dalších funkcí. Představte si postranní tlačítka u myši, jimž můžete přiřadit například ovládání klávesových zkratek.

Na podobném principu by mělo fungovat i přídatné tlačítko či páčka u Apple Pencil. Ať už by se novinka objevila v jakékoliv podobě, reagovala by na tlak i tah a především by registrovala prst uživatele a na základě toho by mohla spouštět řadu dalších funkcí. Zároveň by byla přímo napojená na zakončení tužky, díky čemuž by nijak nenarušovala ovládání ani samotný proces kresby či ovládání zařízení. Jisté však je, že by tato vychytávka výrazně ulehčila multitasking a především by uživatelům nabídla nové možnosti jak nerušeně pracovat a zároveň spouštět další funkce zařízení. Uvidíme, zda se někdy u budoucí verze Apple Pencil tento designový prvek objeví, nebo se jedná jen o pouhý koncept.