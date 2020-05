Další generace Magic Keyboard pro iPady bude obsahovat slot pro Apple Pencil

Nová jablečná klávesnice Magic Keyboard pro iPad zaujala stovky tisíc fanoušků po celém světě a stala se primárním příslušenstvím, po němž uživatelé v případě tabletu sahají. Konec konců, nabízí elegantní design, praktickou funkčnost a především příjemné rozložení kláves a další vychytávky, o nichž by si konkurence mohla nechat jen zdát. Jednou z mála vad na kráse je ovšem skutečnost, že klávesnice nedisponuje slotem pro Apple Pencil, což by zejména aspirující umělci ocenili. Podle nejnovějšího patentu to ale vypadá, že Apple vzal ohlasy zákazníků v potaz.

Je to teprve pár týdnů, co světlo světa spatřila nová klávesnice Magic Keyboard z dílny Applu a okamžitě si vybudovala renomé. Ostatně toho nabízí spoustu a její nadstandardní kvalita je znát už jen díky estetickému designu, jenž je s technickou kvalitou a ergonomií v ideálním poměru. Přesto však fanoušci volali po jedné věci, na níž jablečná společnost pravděpodobně pozapomněla a nyní se snaží tento nedostatek napravit. Tou je Apple Pencil, kterou musí uživatelé nosit v separátním pouzdře, což může být poměrně nekomfortní. Naštěstí však Apple přispěchal s patentem, kde nastiňuje budoucí využití speciálního slotu, který by jablečnou tužku bezpečně uschoval a umožnil by majitelům iPadu okamžitý přístup.

V praxi by to fungovalo na jednoduchém principu. Mezi jednotlivými panty, jimiž je Magic Keyboard k iPadu připevněna, by se nacházela dutá část, kde by mohla být tužka Apple Pencil uložena. Zároveň by byl design přizpůsobený peru, díky čemuž by bylo jednoduché vkládat do slotu zařízení a opět ho bez odporu vyndavat. Tak či onak zůstává otázkou, zda Apple tuto možnost zvažoval již během vývoje Magic Keyboard a nakonec skončila zapomenuta v šuplíku, nebo patent slouží jako předzvěst blízké budoucnosti, kdy společnost přijde s upravenou verzí. Na odpověď si asi ještě počkáme, ale rozhodně si troufáme tvrdit, že by tuto vychytávku řada uživatelů ocenila.