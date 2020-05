Jaký vliv má v ČR uvolňování opatření proti koronaviru na streamovací služby

Společně s příchodem onemocnění COVID-19, které způsobuje nový typ koronaviru, byla prakticky na celém světě zřízena různá omezení. Každý stát zvolil jinou taktiku – někde byla omezení striktní, někde zase naopak jednoduchá. Například v České republice, jak určitě víte, bylo zakázáno se bezdůvodně pohybovat na veřejnosti, zároveň byli zaměstnavatelé nuceni uzavřít své provozovny a výrobní haly. Miliony Čechů tak byli odsouzeni k tomu, aby zůstali ve svých domovech. Ze začátku se tato povinnost zůstat doma zdála jako perfektní dovolená, avšak pak přišla na řadu nuda z nicnedělání.

Způsobů, jak se lze doma zabavit, je hned několik. Někdo začne hrát počítačové hry, někdo spí a někdo se zase začne dívat na televizi, popřípadě obsah, který je k dispozici v rámci streamovacích aplikací. V Česku patří mezi tři nejoblíbenější streamovací služby Netflix, HBO GO a Amazon Prime. První jmenovanou službu, tedy Netflix, využívá 60 % Čechů, HBO GO využívá 18 % Čechů a Amazon Prime poté 9 %. Zbylých 13 % poté využívá úplně jinou službu. Tato data pocházející z portálu JustWatch a jsou velmi aktuální – byla naměřena od 21. března 2020 do 21. května 2020. Kromě těchto dat je dále velmi zajímavé sledovat, jakým způsobem se měnil počet předplatitelů určitých služeb. Je prakticky jasné, že s příchodem COVID-19 a s ním spojenými opatřeními počet předplatitelů vzrostl. Momentálně je však koronavirus spíše na ústupu a předplatitelé začínají opět klesat.

Pokud porovnáme mezi sebou konce letošního března a dubna, tak zjistíme, že došlo k úbytku předplatitelů u všech výše zmíněných streamovacích služeb. Co se týče Netflixu, tak byl v Česku z března na duben naměřen úbytek 35 % uživatelů, stejný úbytek poté nastal i v případě Amazon Prime. V případě HBO GO sledujeme v dubnu oproti březnu úbytek 27 % uživatelů. Tato data opět pochází z portálu JustWatch, s jehož pomocí můžete snadno zjistit, kde a na co se můžete nejen v momentálním koronavirovém období dívat. Samozřejmě se očekává, že s postupným dalším uvolňováním bude docházet k dalších úbytkům, avšak ne zas tak razantním. U těchto dat je nutné počítat s tím, že mnoho uživatelů mohlo využít různé akce pro měsíční předplatné zdarma – Netflix tuto možnost nabízí už delší dobu, stejně jako HBO GO, které se kromě toho spolčilo s operátorem T-Mobile a jeho zákazníkům byl poskytnut další měsíc této streamovací služby zdarma.