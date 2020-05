To, že je režim Nerušit k dispozici na všech iPhonech a iPadech, asi není třeba připomínat. Režim Nerušit v tomto případě slouží ke ztišení veškerých zvuků a upozornění, které vám mohou na mobilní zařízení přijít, včetně hovorů a dalších. V rámci iOS a iPadOS máme k dispozici několik možností, pomocí kterých si můžete režim Nerušit upravit k obrazu svému. Bohužel, mnoho uživatelů zapomíná na to, že je režim Nerušit k dispozici i v rámci operačního systému macOS. Nutno podotknout, že i zde nabízí režim Nerušit mnoho funkcí, které stojí za to. Pojďme se společně v tomto článku podívat na to, jak lze Nerušit aktivovat, a jaké další funkce s ním související jsou k dispozici.

Jak na Macu aktivovat a používat režim Nerušit

Pokud chcete na vašem Macu aktivovat režim Nerušit, tak postupujte následovně:

Klasická ruční aktivace

V pravém horním rohu obrazovky klepněte na ikonu oznámení

V bočním panelu, který se otevře, se nahoře přesuňte do sekce Dnes

Vyjeďte směrem nahoru, čímž se zobrazí možnost pro aktivaci Nerušit

čímž se zobrazí možnost pro aktivaci Režim Nerušit klepnutím na přepínač aktivujte

Okamžitá ruční aktivace

Podržte na klávesnici klávesu Option

Klepněte vpravo nahoře na ikonu oznámení

Tímto se režim Nerušit aktivuje ihned

Ruční aktivace ale rozhodně není vše, co režim Nerušit nabízí. „Ve hře“ je k dispozici mnoho dalších funkcí, které si můžete aktivovat. Pokud je chcete zobrazit a popřípadě aktivovat, tak postupujte následovně:

V levém horním rohu obrazovky klepněte v horní liště na ikonu 

 Z menu vyberte možnost Předvolby systému…

V novém okně se přesuňte do sekce Oznámení

V levém menu klepněte na Nerušit

V této sekci předvoleb si můžete po vzoru iOS a iPadOS nastavit pro režim Nerušit rozvrh, kdy má být aktivní. Kromě toho je k dispozici také možnost pro automatickou aktivaci pokud je monitor v režimu spánku (čímž zamezíte na Macu neustálenu rozsvěcování obrazovky), anebo pokud se nachází na uzamknuté obrazovce. Zároveň si můžete nastavit, aby se režim nerušit zrcadlil na televize a projektory. Níže si poté můžete zvolit, zdali mají být v režimu Nerušit na Macu povoleny hovory od kohokoliv, anebo opakované hovory (druhé volání od stejné osoby během tří minut režim Nerušit „přebije“).