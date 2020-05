NASA hledá dobrovolníky pro zajímavý experiment

NASA hledá Američany ve věku 30 až 55 let se znalostí anglického a ruského jazyka v dobrém zdravotním stavu. Výhodou je rovněž vojenský výcvik či zkušenosti s matematikou nebo inženýrstvím, a to na profesionální úrovni. V moskevském institutu má v plánu zkoumat účinky osmiměsíční izolace na lidskou psychiku, což bude úděl astronautů například při letu na Mars. Byť je jasné, že do ničeho podobného by nikdo nešel zadarmo, výši „odměny“ ještě NASA nezveřejnila. Zúčastnili byste se takového experimentu?