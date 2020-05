Skupina hackerů vzala evropské superpočítače útokem. Společnost Cado Security oznámila, že napadeny byly superpočítače v Německu, Švýcarsku a Velké Británii. Podezření mají i na superpočítače ve Španělsku. Hackeři do nich po nabourání nainstalovali programy na těžbu kryptoměn. Tato hackerská akce tedy narušila i výzkum koronaviru, jelikož většina superpočítačů do něj byla zapojena. Značné množství z napadených strojů bylo uvedeno do režimu ofline a problém s napadením se začal řešit.