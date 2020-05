Uživatelé iPhonů mohou v určitých případech vyžadovat, aby se všechny příchozí hovory automaticky přesměrovaly na jiné telefonní číslo. To se může hodit například tehdy, kdy dopředu víte, že u sebe nebudete mít k dispozici vlastní telefon, a tak nastavíte přesměrování na jiné telefonní číslo. Pokud tohle převedeme do praxe, tak se vžijte do role ředitele nějaké firmy, který letí na dovolenou. Na dovolené samozřejmě nechcete být rušeni, tak nastavíte přesměrování například na vašeho asistenta. Tímto se vám, respektive asistentovi, zákazníci dovolají i tehdy, kdy vy budete na dovolené. Pokud chcete zjistit, jak na to, tak pokračujte ve čtení.

Jak na iPhone nastavit přesměrování hovorů

Pokud chcete na vašem iPhonu nastavit přesměrování hovorů, tak je postup prakticky velmi jednoduchý. Stačí, abyste se v rámci operačního systému iOS přesunuli do nativní aplikace Nastavení. Jakmile tak učiníte, tak sjeďte o něco níže. Zde poté lokalizujte kolonku Telefon, kterou stačí rozkliknout. V této sekci nastavení se nachází hned několik různých předvoleb, které se týkají volání. V této sekci nastavení stačí, abyste v kategorii Hovory rozkliknuli možnost Přesměrování hovoru. Zde poté stačí, abyste pomocí přepínače funkci aktivovali. Po aktivaci se vám zobrazí další políčko s názvem Příjemce, na které klepněte. Tady do textového pole vepište telefonní číslo, na které chcete vaše hovory přesměrovat.

Přesměrování hovorů v iOS lze považovat za nepodmíněné – nelze tedy nastavit, za jakých okolností bude příchozí hovor přesměrován. V případě některých ostatních zařízení si můžete nastavit, aby se hovor přesměroval jen v určitých případech. Co se týče plateb za přesměrování, tak aktivace této funkce je zdarma. Cena za hovor poté není „dvojnásobná“, ale platíte stejně, jako kdybyste na přesměrované číslo volali vy (popřípadě samozřejmě dochází k využívání volných minut). Nezapomeňte, že je nutné přesměrování stejným způsobem ručně deaktivovat, aby se vám v budoucnu alespoň někdo dovolal.