Recenze ochranného skla PanzerGlass Edge-to-edge pro iPhone SE 2. generace

Nic nebolí víc než první vlásečnice na displeji nově pořízeného iPhonu. Této bolesti lze naštěstí velmi jednoduše zabránit pořízením vhodného ochranného skla, které dokáže všechna potenciální poškození odvrátit či minimálně eliminovat šanci jejich vzniku. Jedno takové nám nedávno dorazilo do redakce a v následujících řádcích si jej proto představíme podrobněji. Jedná se o model Edge-to-edge z dílny dánského výrobce PanzerGlass, konkrétně pak o verzi pro iPhone SE 2. generace. Jak tedy sklo v testu obstálo?

Balení

Fotogalerie iphone se 2020 panzerglass9 iphone se 2020 panzerglass8 Vstoupit do galerie

Balení tvrzeného skla PanzerGlass Edge-to-edge pro iPhone SE 2. generace nevybočuje ničím z řady ostatních balení od PanzerGlassu. Sklo tedy dorazí v černé krabičce s oranžovými detaily, výrazným brandignem na několika místech a vyobrazením jak modelu skla, tak telefonu, pro který je určen, na jeho horní straně. Co se pak týče obsahu balení, kromě skla v něm naleznete krátký manuál, samolepku na odstranění prachu, leštící hadřík a samozřejmě i vlhčený ubrousek na odstranění největších nečistot. Zkrátka a dobře – balení nabízí vše, co k bezproblémové aplikaci skla na displej telefonu potřebujete.

Vlastnosti

Jak jsem již zmínil v úvodu, do redakce nám na testy dorazil konkrétně model Edge-to-edge, který sahá až k okrajům displeje, avšak nekopíruje zakřivení telefonu, což může být pro některé uživatele výhra. Díky svému provedení je totiž Case Friendly, tedy jinými slovy plně kompatibilní s originálními obaly z dílny Applu a de facto i všemi ostatními typově podobnými kryty a obaly. Když totiž sklo nesahá až k okrajům, není tu logicky riziko jeho vytlačování kryty obepínajícími telefon i částečně ze přední strany. Pokud jste tedy na kryty s určitým přesahem dopředu zvyklí (jedná se například i o originální kryty z dílny Applu), pak je pro vás Edge-to-edge naprosto ideální volbou. Pokud byste totiž zvolili variantu Premium, která kopíruje boční zakřivení telefonu, mohli byste se s vytlačováním skla krytem setkat, což není rozhodně nic příjemného.

Vraťme se ale ještě k vlastnostem skla, jelikož si rozhodně zaslouží pozornost. Sklo se chlubí tloušťkou 0,4 mm, tvrdostí 9H, vynikajícím lepidlem zajišťujícím snadnou aplikaci skla bez vzduchových bublin a samozřejmě pak plným zachováním originální reakce na dotyk a vysokou citlivost. Za zmínku určitě stojí, že PanzerGlass garantuje po dva roky od koupě bezplatnou výměnu jeho skla za nové, pokud se u něj objeví zhoršená reakce na dotyk, problémy s lepící vrstvou či jakékoliv omezení funkčnosti senzorů. Pokud mu tedy právě v těchto věcech nevěříte, vězte, že kdyby se přeci jen po vaší koupi objevily se sklem problémy, výrobce dám de facto půjde na ruku a pokusí se je na vlastní náklady odstranit. Dle mého názoru se tedy jedná o parádní benefit. Nutno nicméně podotknout, že stejnými vlastnostmi a záručním programem se chlubí i modely Standard a Premium. Jejich jediná odlišnost od Edge-to-edge je totiž v provedení. Cena modelu Edge-to-edge je 899 korun, cena modelu Standard pak 699 korun. Model Premium nebyl v době psaní tohoto článku v nabídce.

Aplikace

Je trochu paradox, že přestože tvrzené sklo na smartphonu používá kdekdo, nalepit jej kvalitně umí relativně málo uživatelů. Ti zbylí pak mají z tohoto úkonu mnohdy až panický strach, jelikož jsou přesvědčeni o tom, že provedou aplikaci špatně a tím pádem přijdou hloupou chybou o své peníze. Odbourat tento strach lze dle mého dvěma způsoby – buď neustálým drilem, nebo koupí kvalitních tvrzených skel s neméně kvalitními lepidly. Zatímco první způsob je náročný na čas, druhý pak na finance. Přeci jen, kvalitní tvrzené sklo typu PanzerGlass mezi ty nejlevnější v žádném případě nepatří. Můžu vám však garantovat, že jej dokáže nalepit i to největší kopyto, takže o své peníze v žádném případě vinou špatného nalepení nepřijdete. Lví podíl na vašem úspěchu bude mít velmi kvalitní lepidlo, které neztrácí své vlastnosti ani po několikanásobném odlepení od displeje například kvůli vzduchové bublině či nečistotě pod ním. Toto odlepení však musíte samozřejmě provést v krátkém časovém úseku. V opačném případě se sklo na displej telefonu “přicucne” a jakékoliv větší úpravy už nedovolí.

Fotogalerie iphone se 2020 panzerglass5 iphone se 2020 panzerglass4 iphone se 2020 panzerglass3 iphone se 2020 panzerglass2 +2 Fotek iphone se 2020 panzerglass1 Zdroj: Redakce Letem světem Applem Vstoupit do galerie

Z vlastní zkušenosti mohu říci, že se vzduchovými bublinami u skel PanzerGlass problémy nebývají, jelikož si s nimi skla dokáží zpravidla do několika hodin samy poradit a vytlačí je, takže vám zbude jen krásný ničím nerušený krytý displej. Co se mi však již mnohokrát stalo, bylo proniknutí nečistot pod něj. Toho se lze naštěstí vyvarovat naprosto jednoduše – konkrétně rychlou aplikací skla na očištěný displej telefonu. A když říkám rychlou, myslím tím skutečně rychlou. Od odlepení zadního krytu skla a jeho přiložení na displej telefonu by nemělo uplynout více než pár vteřin, jinak se zvyšuje riziko proniknutí prachu či čehokoliv podobného právě pod lepené sklo. Zbavit se podobných nečistot není sice jednoduché, nicméně ani neřešitelné. Pomoci vám v tom má samolepka, kterou PanzerGlass přibaluje ke sklu. Stačí, když sklo v místě, kde je nečistota, odchlípnete, vsunete do mezery samolepku a skrze její lepivou stranu se pokusíte nečistotu vytáhnout. Nemusíte se bát, že by lepivá strana samolepky jakkoliv poškodila lepivou stranu skla. Pokud byste jí vyloženě neutrhli, není s ní problém.

Pokud nebudete mít samolepku PanzerGlass při ruce či vám již z nějakého důvodu nebude fungovat, nebojte se jí nahradit jinou lepivou věcí. Osobně jsem nečistoty zpod skla již několikrát tahal lepícími štítky používanými například pro označování kapitol v učebnicích a také jsem slavil úspěch. Jehel, párátek a podobných věcí se však rozhodně vyvarujte, jelikož byste tím mohli lepivou spodní vrstvu skla narušit, což by mohlo být ve výsledku vidět a vás by to akorát mrzelo. Vždy tedy opravujte nedostatky raději trpělivě, s rozvahou a hlavně správnými postupy.

Co se pak týče lepení tvrzeného skla konkrétně na iPhone SE 2. generace, asi není potřeba zmiňovat, jak snadné to je v porovnání s bezrámečkovými iPhony. Jelikož má SE 2 Home Button, výrazné senzory s horním reproduktorem a poměrně výrazné rámečky, není seštelování skla ničím složitým. Osobně začínám s vyrovnáváním skla vždy od Home Buttonu a pokračuji pozvolna nahoru až k hornímu reproduktoru, který je díky své velikosti naprosto ideálním ukazatelem přesnosti nalepení. Jakmile je srovnáno, stačí sklo položit celou plochou na displej telefonu a zatlačit na jeho střed. Sklo se samo k displeji přichytí a to v ideálním případě zcela bez bublin – ať už vzduchových nebo těch tvořených nečistotami. Pokud se tak nestane, máte před sebou zábavu, o které jsem psal výše. V takovém případě přeji hodně zdaru.

Testování

Jedním z nejčastějších argumentů lidí, kteří tvrzená skla na displeje telefonu nepoužívají, je to, že jim snižují uživatelský komfort například kvůli horšímu klouzání prstu po displeji či podobně. Ničeho takového se v případě PanzerGlassu určitě obávat nemusíte, ba právě naopak. Osobně mi přijde, že jeho oleofobní vrstva, jejímž hlavním posláním je u telefonů zamezovat nadměrné tvorbě šmouh, je na vyšší úrovni než v případě Applu a to jak z hlediska “skluzu” prstu, tak i výdrže. Když se mi do ruky dostane nový iPhone, pocitově mi jeho displej přijde “hrubší” zpravidla už po pár dnech intenzivnějšího používání. U PanzerGlassu si však můžete jezdit prstem po displeji měsíc v kuse a stále vám přijde, že jste jej před deseti minutami poprvé nalepili. V tomto směru si tedy nemůžu sklo vynachválit.

Totéž v bledě modré se dá říci i o ovladatelnosti telefonu z hlediska reakcí na dotyk. Reakce displeje jsou totiž i s nalepeným sklem naprosto perfektní – řekl bych dokonce naprosto stejné jako u displeje bez skla. Říkáte si, že je to přeci samozřejmost? Vyvedu vás z omylu. Za svůj život jsem měl tu čest na telefon nalepit nespočet tvrzených skel v různých cenových kategoriích a dobrých 20 % z nich se na dotykové citlivosti více či méně podepsalo. A nutno podotknout, že problémy neměly jen skla “za tři pětky” původem z čínských eshopů, ale i skla za řádově střední stokoruny v renomovaných elekter či eshopů. Zkrátka a dobře – narazit na kvalitní sklo, které vám telefon ochrání a zároveň částečně neparalyzuje je kumšt.

Neméně důležitou vlastností tvrzeného skla je jeho odolnost. Tu jsem neprověřoval žádnými extrémy, nýbrž “testem života”. Telefon s nalepeným sklem jsem tedy nosil týden v tašce spolu se spoustou “displejničících” věcí v čele s klíči, drobnými mincemi či propiskami. Dalo by se tedy říci, že test velmi slušně simuloval běžný život a používání telefonu se sklem PanzerGlass v něm. A výsledek? Potěšující, avšak ne zcela překvapivý. Jelikož je sklo opravdu velmi odolné, ani po týdnu mého snažení se na něm neobjevil jediný škrábanec a to i přesto, že jsem se párkrát celkem rozvášnil a s taškou například mrsknul do auta takovým stylem, že bych v ní nechtěl být ani já, natož telefon v obklopení ostrých věcí. Poškození je však i přesto nulové. Na druhou stranu je potřeba podotknout, že při podobných testech hraje svou roli vždy i štěstí, které mohlo zkrátka napomoci displeji v míjení ostřejších hran nástrah či v podobných věcech. Test je proto samozřejmě nutné brát s určitou rezervou. Ostatně, totéž lze říci i o ochraně před prasknutím displeje po pádu. Budete-li mít štěstí, pád z x metrů vám nepoškodí ani telefon ze skla. Budete-li mít však naopak smůlu, ani pár desítek centimetrů a prvotřídní tvrzené sklo prasknutí displeje nezabrání. Nicméně používáním tvrzeného skla šanci na přežití telefonu při pádech rozhodně zvýšíte.

Z předešlých řádků by se mohlo zdát, že je sklo PanzerGlass Edge-to-edge naprosto dokonalé. Jedna muška by se na něm však přeci jen našla – konkrétně hrany. Ty jsou relativně ostré a přestože s nimi při používání ochranného krytu příliš často nepřijdete do styku, nebylo by je určitě na škodu alespoň trochu zaoblit. Osobně nepotřebuji zaoblení tak velké jako u verze Premium, ale drobné sražení hranky bych zkrátka uvítal. Uživatelský komfort by to pozvedlo a estetický dojem z telefonu se sklem zlepšilo. Právě ten není kvůli nulové zakřivenosti nikterak valný. Sklo se totiž zkrátka nesnaží splynout se zbytkem telefonu a to nejen skrze jeho “obepnutí”, ale i z hlediska převzetí jeho křivek nebo chcete-li zaoblenosti. Na druhou stranu, ani to vás při použití krytu příliš bolet nebude.

Resumé

Velmi kvalitní parťák pro váš telefon, který mu dodá potřebnou dávku ochrany.

Jak tvrzené sklo PanzerGlass Edge-to-edge v krátkosti závěrem zhodnotit? Dle mého se jedná o velmi kvalitního parťáka pro váš telefon, který mu dodá potřebnou dávku ochrany a když bude potřeba, obětuje se za něj. Jasně, jeho cena je vyšší než u no-name sklíček, avšak oproti nim máte u PanzerGlassu zase stoprocentní jistotu spolehlivosti jak z hlediska uživatelského komfortu, tak i ochrany. Příjemnou třešničkou na dortu je pak dvouletá záruka na vady spojené s lepidlem, kterou vám no-name sklíčka rozhodně nenabídnou. Pokud tedy chcete dopřát vašemu telefonu jednu z nejlepších možných ochran displeje současnosti, právě jste jí našli.

Slevový kód

Pokud vás tvrzené sklo PanzerGlass zaujalo, máme pro vás dobrou zprávu. U našeho partneru Mobil Pohotovost jsme vám totiž na něj domluvili 20% slevu. A nejen na něj. 20 % ušetříte i při nákupu verze Standard a krytu ClearCase, ve kterém byl telefon testován (vidět jej můžete na některých fotografiích výše). Stačí, když do pole pro slevový kód na eshopu Mobil Pohotovosti zadáte tf2352020 a sleva 20 % bude odečtena.