Recenze fitness náramku Niceboy X-Fit Active: Spolehlivý parťák za pár korun

V dnešním světě je nositelné příslušenství velkým hitem a kdejaký výrobce se snaží konkurenci předčit zajímavými funkcemi či příznivou cenou. V tomto segmentu působí i společnost Niceboy, která ctí heslo „kvalita za rozumnou cenu“. V jejím portfoliu tedy naleznete i fitness náramek X-fit Active, který láká na zajímavé funkce, dlouhou výdrž baterie a lidovou cenu. Pojďme se ale na něj podívat o něco podrobněji.

Obsah balení, design a technické specifikace

Nejprve ale jako obvykle k obsahu balení. Po otevření malé krabičky naleznete jen a pouze náramek a manuál. Věřte, stačí to. Samotný design zařízení není ničím zvláštní, jelikož jeho hlavní část je z umělé hmoty. Pryžový náramek bohužel není měnitelný, ovšem nabízí dostatečnou variabilitu utažení. Co se týče technických specifikací, zde je to daleko zajímavější. Hodinky disponují technologií Bluetooth 5.0, což dle výrobce zaručuje dosah až 10 metrů. Rozměry hodinek jsou 250 x 20 x 12 mm a mají hmotnost 25 gramů. S X-fit Active se nemusíte ani bát plavat, což zaručuje certifikace IP67. Na jedno nabití vydrží náramek přibližně 5 až 7 dní, jeho nabití pak trvá 2,5 hodiny. Náramek se nabíjí poměrně specifickým způsobem. Pro tyto účely je třeba sejmout dolní část pryžového náramku. Zde spatříte USB konektor, který jednoduše zastrčíte do počítače či adaptéru. Řešení je to jednoduché, ovšem je na místě opatrnost. Jakmile konektor ulomíte, je po legraci. Jeho 0,96″ OLED displej skutečně nepatří k nejlepším, ovšem na přímém slunci nebudete mít s čitelností problém. Dále zde nalezneme monitoring spánku, měřič srdečního tepu a měření krevního tlaku.

Aplikace a párování

Abyste náramek spárovali s mobilním telefonem, budete si muset stáhnout aplikaci FitCloudPro, která vás jednoduchým procesem párování provede. Samotná aplikace je kompletně v češtině a velmi přehledná. Najdete zde například údaje o svých sportovních aktivitách, srdečním tepu a spánku. Také zde můžete spravovat notifikace, nastavovat pitný režim nebo monitoring zdraví. V této funkci nastavíte čas, kdy vám má náramek měřit tepovou frekvenci, krevní tlak a krevní kyslík. Naleznete samozřejmě zde i takový základ, jako je stav baterie a budík. Nechybí tady nic, co byste od podobné aplikace čekali.

Ovládání náramku je naprosto jednoduché. V menu se pohybujete stisknutím dotykové plošky v dolní části hodinek. Chcete-li stvrdit úkon, dotyk podržíte. Kromě hlavního ukazatele času, data, dne a stavu baterie máte v menu také přehled ušlých kroků, vzdálenosti a spálených kalorií, data o spánku, měření srdečního tepu, měření krevního tlaku, zobrazení posledních pěti notifikací, cvičení, najít telefon a pokyn k vypnutí. V sekci cvičení máte na výběr, běh, horolezectví, chůzi a jízdu na kole, tedy až na horolezectví takovou klasiku. Byť uvádím, že displej není nejlepší, budete překvapeni množstvím povedených animací, se kterými s v menu setkáte. Na samotné ovládání si ale budete muset zvyknout a zpočátku jsem na dotykovou odezvu hodně huboval. Vše si ale po čase sedlo a občas je třeba pouze více zatlačit na displej.

Vlastní zkušenost

Od náramku jsem vzhledem k ceně neměl přehnaná očekávání, ovšem ukázal se jako velmi spolehlivý parťák. Měření ušlých kroků je uvěřitelné stejně jako data o srdečním tepu. Co se týče měření krevního tlaku a kyslíku, zde bych byl velmi zdrženlivý a funkci bral s pořádnou dávkou rezervy. Hodnoty mi během testování skákaly během několika minut o desítky sem a tam, naměřené hodnoty bych tedy vůbec nebral v potaz. Stejnou optikou pohlížím i na údaje spálených kalorií, což je ale u každého podobného příslušenství velmi orientační, jelikož každé tělo spaluje kalorie jinou rychlostí. Co mě naopak potěšilo jsou notifikace, které chodí velmi spolehlivě. Jakmile vám náramek zavibruje, ukáže se například jen logo messengeru, zprávu si můžete přečíst po stisknutí dotykové plošky. Zprávy jsou samozřejmě s českou diakritikou. X-fit Active je vskutku dobrý parťák na sport a aktivity měří na první pohled opravdu přesně. Nebál bych se ani odolnosti konstrukce. Tu a tam se stane, že hodinkami do něčeho vrazíte a mnohdy to končí katastrofálně, zde bych ale na podobný scénář rozhodně nepomýšlel. Mile mě překvapila i funkce monitoringu spánku, která není standardem ani u dražších modelů. Data budete mít přehledně zobrazena v grafu a můžete je prohlížet v aplikaci

Závěr

Náramek Niceboy X-fit Active je zařízením za pár korun a je tak třeba na to pamatovat. Ústupky můžeme vidět například v displeji či občas v krkolomném ovládání. Pokud ale s podobným příslušenstvím začínáte či chcete náramek, jehož případná úhona během sportu nebude mrzet vás ani vaši peněženku, je X-fit Active tím zařízením pro vás. Můžete jej mít nyní za super cenu 777 korun.